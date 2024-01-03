檢察機關查緝選舉賭盤案 法務部：詐騙賭盤占比高達78％
距離選舉僅剩10天，檢察機關全力查緝妨害選舉案件，其中有關「選舉賭盤」案件，法務部統計，上屆總統大選查獲801件，本屆查獲1222件，人數從922人增加至1103人。調法務部辦事主任檢察官李仲仁表示，選舉賭盤有別於一般賄選，屬大面向範圍影響選情，組頭可操縱賠率製造風向，造成棄保效應，所以一開始就要剷除。
記者潘千詩／台北報導
李仲仁說，在查緝選舉賭盤案發現潛藏詐騙賭盤，且占比高達78％，多為詐團誘騙民眾投注，是拿不到賭金的。
法務部檢察司長郭永發表示，2023年6月9日《總統副總統選舉罰免法》及《公職人員選舉罷免法》修正公布後，賭客最高可處6月徒刑，經營者最高可處5年徒刑。新法施行後，聲請羈押獲准被告數已11人，相較於上屆的3人呈現成長趨勢。
為了鼓勵民眾檢舉妨害選舉案件，2023年8月22日將「鼓勵檢舉賄選要點」修正為「鼓勵檢舉妨害選舉要點」，把境外勢力介選、選舉賭盤等一併納入獎金核給範圍，境外勢力介選獎金為100萬元以上2000萬元以下、選舉賭盤則是5萬元到500萬元不等。李仲仁呼籲，民眾如知悉選舉賭盤，應踴躍檢舉，領取獎金才是正道。