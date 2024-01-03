石川災區應援團缺席！日高校足球隊「主動應援」對手 畫面超暖心
日本新年第一天發生規模7.6的「令和6年能登半島地震」，來自受災地區石川縣的星稜高中足球隊近日參加了日本第102屆全國高校足球錦標賽，但應援團卻因為災情無法到場打氣，沒想到輪到星稜高中上場時，其他學校的球員和學生紛紛穿上黃色塑膠袋，自願代替啦啦隊大聲地幫星稜高中打氣。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本全國高中足球錦標賽在近日舉行，其中來自地震重災區的石川縣星稜高中2日在千葉縣出賽，但他們的啦啦隊因為交通受阻無法及時到現場應援，沒想到前一天星稜的日大藤澤，還有岡山學藝館、名古屋高中足球部等足球隊員竟自發性套上黃色塑膠袋、拉起寫著「加油！日本的羈絆，現在是要堅強的時候」的橫幅。
此外，同為足球名校的市立船橋高中，在與星稜高中大戰之前，其足球部後援會也主動表示要為星稜高中的支持者借出350個大聲公打氣應援，開賽時船橋高中的先發球員更舉起「讓我們一起跨過這道難關」的紙板，所有應援團和觀眾熱情地為星稜高校加油的畫面也在社群媒體上瘋傳，讓許多日本和台灣網友紛紛直呼「太感動了」、「真正的運動家精神」。
台灣知名足球球評石明謹稍早也在臉書發文分享此事，並稱「日大藤澤高校球員把黃色塑膠袋（星稜球衣顏色）套在身上，用麥克筆寫上星稜第十二人字樣，並書寫大布條為星稜加油，星稜的對手船橋高校野球部出借250個擴音加油棒，女籃部出借100個擴音加油棒，供現場觀眾為對手加油」，直呼這真是本日最溫馨的足球故事。