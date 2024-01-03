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與張宏陸現身造勢！羅致政：選舉很多抹黑、造假「我們一定要贏」

▲羅致政（左起）、吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸手牽手展現團結氣勢。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）
▲羅致政（左起）、吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸手牽手展現團結氣勢。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）

記者陳佩君／新北報導

2024總統立委選舉進入倒數，民進黨今（3）日在新北市土城舉行選前造勢晚會。被影射拍不雅片的綠委羅致政及被指控全家在中國賺錢的綠委張宏陸也現身出席。羅致政批評，這段時間以來，選舉很多抹黑、謾罵、造假、欺騙，而這場選舉全世界都在看，呼籲大家能站一起、一起拚。

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民進黨晚間在新北市土城舉行選前造勢晚會，吸引萬名支持者前來力挺，包含新北立委候選人曾柏瑜、莊銘淵、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳琪銘、總統蔡英文、不分區立委候選人王義川、前行政院長蘇貞昌、正副總統候選人賴清德、蕭美琴等人都與會出席致詞。

張宏陸說，選對的人走對的路，選錯的人、在九二共識下，台灣就變成香港，下一代沒有出頭機會。他呼籲，要做護國神山很簡單，就替民進黨立委拉票，而不只是立委，賴清德、蕭美琴也要幫忙拉票，支持民進黨提名立委。

「我們一定要贏！」羅致政說，台灣下一步面對的環境挑戰將更困難，要選出帶領台灣的執政的人，若是國民黨、民眾黨的帶領的台灣將會不一樣。他說，這段時間以來，選舉很多抹黑、謾罵、造假、欺騙，國民黨什麼招都出來，大家能去看辯論會，國民黨副總統候選人趙少康講10句有9句話都是騙、錯誤消息。

羅致政提到，這次選舉要選對的人，聽起來很簡單，做起來卻不簡單，在場的人都是相挺賴蕭的，投下去沒問題 ，但僅有這些人無法決定台灣未來，呼籲大家當賴清德蕭美琴分身，一同催票、拉票、固票。

羅致政說，我們的責任不只是投票，還要贏這場選舉，選擇更好的未來是我們的義務，也是我們的使命，選舉剩下9天，這場選舉全世界都在看，「這場選舉，不是羅致政、賴清德的選舉，是我們自己的選舉，請大家站一起，大家一起拚、一起贏！」

選舉將近，民進黨下午指出，中國介選證據越來越明顯，尤其蕭美琴今天到板橋造勢，網路馬上出現劍指綠營板橋立委的不實抹黑攻擊，根本是中國介選的最新案例。

▲羅致政出席新北土城造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）
▲羅致政出席新北土城造勢。（圖／記者林調遜攝，2023.01.03）
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