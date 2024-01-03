與張宏陸現身造勢！羅致政：選舉很多抹黑、造假「我們一定要贏」

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張宏陸說，選對的人走對的路，選錯的人、在九二共識下，台灣就變成香港，下一代沒有出頭機會。他呼籲，要做護國神山很簡單，就替民進黨立委拉票，而不只是立委，賴清德、蕭美琴也要幫忙拉票，支持民進黨提名立委。
「我們一定要贏！」羅致政說，台灣下一步面對的環境挑戰將更困難，要選出帶領台灣的執政的人，若是國民黨、民眾黨的帶領的台灣將會不一樣。他說，這段時間以來，選舉很多抹黑、謾罵、造假、欺騙，國民黨什麼招都出來，大家能去看辯論會，國民黨副總統候選人趙少康講10句有9句話都是騙、錯誤消息。
羅致政提到，這次選舉要選對的人，聽起來很簡單，做起來卻不簡單，在場的人都是相挺賴蕭的，投下去沒問題 ，但僅有這些人無法決定台灣未來，呼籲大家當賴清德蕭美琴分身，一同催票、拉票、固票。
羅致政說，我們的責任不只是投票，還要贏這場選舉，選擇更好的未來是我們的義務，也是我們的使命，選舉剩下9天，這場選舉全世界都在看，「這場選舉，不是羅致政、賴清德的選舉，是我們自己的選舉，請大家站一起，大家一起拚、一起贏！」
選舉將近，民進黨下午指出，中國介選證據越來越明顯，尤其蕭美琴今天到板橋造勢，網路馬上出現劍指綠營板橋立委的不實抹黑攻擊，根本是中國介選的最新案例。
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