搶救王義川！民進黨國會戰將點名　你一定要認識的10名立委候選人

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政黨不分區立委名單向來被視為門面與指標，民進黨將靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴納入首位，其投身社福工作長達30年，當初因喜愛孩子加入協會，至今擔任執行長21年時間，長期聚焦兒少居家、校園、遊戲與交通各項領域安全，曾獲教育部社會教育貢獻獎，獲得提名後也期許進入國會後，作為是兒童跟青少年的保護傘，用政策跟法規守護下一代，其形象專業，社福團體給予高度肯定，關注度卻不及藍白韓國瑜、黃珊珊，對開拓票源有限。
2. 不分區立委候選人第2名沈伯洋
沈伯洋綽號撲馬（Puma），先後在賓州大學取得法學碩士學位與加州大學爾灣分校修讀博士學位後，受聘為台北大學社會科學學院犯罪學研究所助理教授，並自去年8月擔任犯罪學研究所所長，其長期致力於研究中國對台資訊戰及認知作戰，創辦全民防衛教育機構「黑熊學院」，並獲聯電前董事長曹興誠投資6億元力挺，期盼培養台彎人抗敵意識。
3. 不分區立委候選人第14名王義川
王義川綽號「青埔憨川」，出生於台南佳里，求學期間以學霸之姿，取得台大土木工程系學士與碩士學位後，繼續攻讀台大土木研究所交通工程組博士學位。林佳龍2014年勝選台中市長之際，延攬其擔任交通局長。被列入民進黨不分區名單後，因同派系議員卓冠廷與政治評論員李正皓無意間發想「搶救王義川大兵」行動，意外帶動風潮，其猛攻在野黨不分區立委候選人韓國瑜與黃國昌，也成為近期綠營最強助選員。
4. 不分區立委候選人第16名陳俊翰
陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），除全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢，但仍能克服困難成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，更是台灣首位SMA律師，同時會計師執照。在韓劇《非常律師禹英禑》當紅之際，陳俊翰則被譽為台版「非常律師」，放棄美國的高薪執意返台，希望能盡一己之力為國內身障人士發聲。
5. 台北市第2選區（士林、大同）立委候選人王世堅
話題不斷的王世堅目前為台北市議員，從政長達25時間，其風格犀利、有話直說且金句連發，對於黨內看不慣的事情，同樣是砲火猛烈，林智堅論文案炎上之際，他不顧總統蔡英文下令全黨挺一人，砲轟林智堅是「什麼都不懂的草包」，被網友盛讚是「民進黨最後良心」。給人印象問政聲嘶力竭、氣勢凌人，鏡頭外則是為人隨和、展現十足親和力，去年才剛學會用智慧型手機，卻意外圈粉不少死忠的年輕支持者。
6. 台北市第4選區（南港、內湖）立委候選人高嘉瑜
高嘉瑜在早年投入政壇之際擔任羅文嘉特助，2005年以24歲的年紀，成為史上最年輕的國民大會代表，日後參選議員並被稱為是「港湖女神」，2020年投入立委選舉成功擊敗國民黨李彥秀，更創下港湖區立委最高票紀錄，其在網路上聲量極高，但言行舉止頗受在黨內評價兩極，在九合一大選之際直言林智堅論文案恐「一屍五命」，更稱政府超徵稅收是「行政失靈」，讓綠營支持者致電灌爆黨中央投訴，如今面臨泛綠分裂，選情極為艱困。
7. 新北市第8選區（中和）立委候選人吳崢
太陽花學運之際，吳崢擔任媒體組組長嶄露頭角，在政論節目上舌戰時任立委蔡正元因而一戰成名，曾與當時「太陽花女戰神」賴品妤交往，而其政治路不如當年學運夥伴順遂，二度參選台北市議員，2022年以些微差距成為落選頭抱憾，本次代表民進黨接棒江永昌參選艱困選區，雖對手出身政治世家，背景家財萬貫，但卻失言稱「沒房產不是中和人」，加上綠營天王接連站台輔選，有望守住關鍵一席。
8. 新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委候選人賴品妤
賴品妤父親為民進黨新潮流大老賴勁麟，因太陽花學運徒手力抗警員爆紅，更譽為「太陽花女戰神」，眾所皆知喜愛動漫與cosplay，在cos界綽號為「賴總一」，曾任立委林昶佐國會法案助理，上屆立委選舉以新人之姿爆冷擊敗國民黨李永萍，在藍大於綠的選區，本次遭逢地方議員挑戰，選戰初期頻遭國民黨攻擊是「雲豹小公主」，選情陷入膠著。
9. 台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰）立委候選人林靜儀
林靜儀曾任民進黨不分區立委，在2022年脫下醫師袍與跟鞋，代表民進黨投入中二補選成功收回失土，投票率高達58.2%創下國內立委補選最高紀錄，成功扳倒顏家地方勢力，本次將與顏寬恒二度對決，如今挑戰者成為被挑戰者，選情呈現拉鋸。林靜儀過去擔任主治醫師時，曾因台劇《薔薇之戀》成為鄭元暢的粉絲，國會辦公室還掛著鄭元暢的巨幅海報。
10. 南投縣第2選區（南投市、名間、竹山、集集、魚池、水里、信義）立委候選人蔡培慧
蔡培慧出身農運，過去鮮少有選戰經驗，2020年獲民進黨徵召參選立委失利，2022年再戰南投縣長落敗，而3度披上戰袍投入補選，曾坦言被徵詢時一度陷入長考，最後是賴清德手把手的教導，讓她終嚐勝果，本次除了面臨國民黨游顥挑戰外，而水里鄉前鄉長陳癸佑退脫黨參選，讓蔡培慧競選連任之路困難重重。
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