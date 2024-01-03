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路跑／第100屆箱根驛傳！青山學院大學10小時41分25秒創新紀錄

▲第100屆箱根驛傳賽事落幕，青山學院大學刷新新紀錄。（圖／青山學院大學推特）
▲第100屆箱根驛傳賽事落幕，青山學院大學刷新新紀錄。（圖／青山學院大學推特）

記者吳政紘/綜合報導

由日本讀賣新聞一起共同舉辦的第100屆日本「箱根驛傳」（日本道路接力賽）比賽，今天正式落幕，為期2天的東京、箱根來回賽事，青山學院大學代表隊，最終以總共時間，10小時41分25秒的成績刷新大會紀錄，睽違2年，隊史第7度奪得冠軍。

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這屆賽會共有的23隊參加，主要分為10區，2日進行前5區的賽事，直接到箱根，所以上坡較有挑戰性，但回到下坡，今天賽事就比較有激烈的競爭。

青山學院大學在第六區開始是排名第九，之後慢慢超前，一口氣維持領先到最後，最後以快了2分鐘以上的10小時41分25秒成績刷新大會紀錄，超越駒澤大學及城西大學。

去程（往路）紀錄：


  1. 青山学院大学（5:18:13）◎往路新紀錄
  2. 駒澤大学（5:20:51）◎往路新紀錄
  3. 城西大学（5:21:30）
  4. 東洋大学（5:25:19）
  5. 早稻田大学（5:26:05）
往路區間賞：



一區：篠原倖太朗（駒澤大学）1:01:02 

二區：黒田朝日（青山学院大学）1:06:07

三區：太田蒼生（青山学院大学）59:47 ＊日選手最速紀錄

四區：佐藤一世（青山学院大学）1:01:10

五區：山本唯翔（城西大学）1:09:14 ◎區間新紀錄

綜合（復路）紀錄： 

1位 青山学院大学

2位 駒澤大学 ＋6分35秒差

3位 城西大学 ＋11分01秒差

4位 東洋大学 ＋11分22秒差

5位 國學院大學 ＋14分02秒差

復路區間賞：

6區 法政大学 武田和馬 選手

7區 中央大学 吉居駿恭 選手

8區 青山学院大学 塩出翔太 選手

9區 青山学院大学 倉本玄太 選手

10區 東洋大学 岸本遼太郎 選手

▲第100屆箱根驛傳賽事落幕，青山學院大學刷新新紀錄。（圖／青山學院大學推特）
▲第100屆箱根驛傳賽事落幕，青山學院大學刷新新紀錄。（圖／青山學院大學推特）
青山學院大學第8區跑者塩出翔太及第9區跑者倉本玄太都獲得區間獎。青山學院大學往返總時間比第2名的駒澤大學快了6分35秒。

第10區跑者宇田川瞬矢選手表示：「我跑步的目的是超越中倉先生的記錄（區間記錄保持者和OB校友），但我無法做到，能夠奪勝，要感謝我的同學跟前輩們，我認為如果能以7分鐘的差距拿到『腰帶』就會比較輕鬆，但學長們真的是在領先優勢很大的情況下給了我腰帶，讓我很開心。」

▲第100屆箱根驛傳賽事落幕，青山學院大學刷新新紀錄。（圖／青山學院大學推特）
▲第100屆箱根驛傳賽事落幕，青山學院大學刷新新紀錄。（圖／青山學院大學推特）
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