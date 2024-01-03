路跑／第100屆箱根驛傳！青山學院大學10小時41分25秒創新紀錄

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青山學院大學在第六區開始是排名第九，之後慢慢超前，一口氣維持領先到最後，最後以快了2分鐘以上的10小時41分25秒成績刷新大會紀錄，超越駒澤大學及城西大學。
去程（往路）紀錄：
- 青山学院大学（5:18:13）◎往路新紀錄
- 駒澤大学（5:20:51）◎往路新紀錄
- 城西大学（5:21:30）
- 東洋大学（5:25:19）
- 早稻田大学（5:26:05）
一區：篠原倖太朗（駒澤大学）1:01:02
二區：黒田朝日（青山学院大学）1:06:07
三區：太田蒼生（青山学院大学）59:47 ＊日選手最速紀錄
四區：佐藤一世（青山学院大学）1:01:10
五區：山本唯翔（城西大学）1:09:14 ◎區間新紀錄
綜合（復路）紀錄：
1位 青山学院大学
2位 駒澤大学 ＋6分35秒差
3位 城西大学 ＋11分01秒差
4位 東洋大学 ＋11分22秒差
5位 國學院大學 ＋14分02秒差
復路區間賞：
6區 法政大学 武田和馬 選手
7區 中央大学 吉居駿恭 選手
8區 青山学院大学 塩出翔太 選手
9區 青山学院大学 倉本玄太 選手
10區 東洋大学 岸本遼太郎 選手
青山學院大學第8區跑者塩出翔太及第9區跑者倉本玄太都獲得區間獎。青山學院大學往返總時間比第2名的駒澤大學快了6分35秒。
第10區跑者宇田川瞬矢選手表示：「我跑步的目的是超越中倉先生的記錄（區間記錄保持者和OB校友），但我無法做到，能夠奪勝，要感謝我的同學跟前輩們，我認為如果能以7分鐘的差距拿到『腰帶』就會比較輕鬆，但學長們真的是在領先優勢很大的情況下給了我腰帶，讓我很開心。」
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