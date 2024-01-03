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網銀指控網龍就是做博奕遊戲　智冠：單純為休閒娛樂類遊戲

▲針對智冠表示「從未製作或發行線上博奕類遊戲」，網銀回擊智冠子公司網龍就是做博奕遊戲的，為此智冠回應該遊戲單純為休閒娛樂類遊戲。（圖／智冠科技網站）
▲針對智冠表示「從未製作或發行線上博奕類遊戲」，網銀回擊智冠子公司網龍就是做博奕遊戲的，為此智冠回應該遊戲單純為休閒娛樂類遊戲。（圖／智冠科技網站）

記者許家禎／台北報導

智冠與榮剛換股案引發智冠大股東網銀國際不滿，風波持續延燒，雙方依舊隔空交火。針對智冠表示「從未製作或發行線上博奕類遊戲」，網銀回擊指出中華網龍是智冠的子公司，做的就是博弈遊戲。但智冠今（3）日回應駁斥公司確實無規劃進軍博弈產業，也無製作或發行線上博弈類遊戲，網龍做的遊戲單純為休閒娛樂類遊戲。

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智冠與榮剛於2023年12月21日達成股權交換協議，1股智冠換發2.2股榮剛，預計交易完成後，智冠將持有榮剛10.44%股份，而榮剛將持有智冠18.32%股份。外界解讀智冠與榮剛換股，是為了鞏固經營權，稀釋大股東網銀國際持股比例，這也讓網銀國際多次發出聲明，並喊話主管機關詳查此案，勿讓股權交換淪為操縱股價與控制董事會的工具。

智冠與網銀從2023年底，一路隔空交戰喊話到2024年開年，智冠甚至購買紙媒頭版半版廣告攻防，最新話題圍繞在「點卡是否壟斷消費者購點」以及「智冠是否在博弈遊戲產業耕耘多年」。智冠2日發出聲明表示，從未製作或發行線上博奕類遊戲，此為公司一貫立場，並指出，《鑽石俱樂部》及《鑽石角子》屬單純休閒娛樂類遊戲。

但網銀今日在臉書官網上，以「是忘記了？還害怕想起？」為題反擊，PO文並放上《鑽石俱樂部》遊戲介紹截圖，介紹中自詡為「3D博奕遊戲領導品牌」。網銀表示，中華網龍為智冠子公司眾所周知，所開發的博弈遊戲被智冠堅定的否認，卻要與鋼鐵業合作，此舉無疑又再欺騙社會大眾。

為此，智冠3日再度發出聲明反駁。智冠指出，公司確實無規劃進軍博弈產業，也無製作或發行線上博弈類遊戲，所以網銀至今也無法說出智冠有參與營運哪一個博弈類遊戲。

至於網銀聲稱中華網龍開發博弈遊戲，智冠強調網龍做的《鑽石俱樂部》及《鑽石角子》於2010年上市，為單純休閒娛樂類遊戲，與網銀所營運之博弈類遊戲與遊戲幣機制並不相同，儘管其營收比例僅佔智冠集團約0.0013，但現仍維持營運，是為維護該遊戲既有極少量玩家權益，後續將依產品生命週期進行調整。

智冠指出網銀才是真正深耕博弈遊戲多年，網銀博弈遊戲高達百億營收，線上營運、參與人數、背後流水想必非常可觀，智冠問網銀敢公布各款遊戲的營運實況以及營業額？

智冠表示，公司尊重所有遊戲商的發展與經驗，多年來與各遊戲開發商在點數介接上也多有合作，也不認為休閒益智娛樂與博弈類遊戲間孰優孰劣，只是公司經營方式及企業文化不足以因應此類遊戲。


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