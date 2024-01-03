觀光產業力挺李昆澤　盛讚李昆澤為高雄觀光發展努力

高雄觀光產業聯盟召集人劉坤福、大高雄市觀光商圈總會王文雄總會長等重要幹部，今(3)日至立法委員李昆澤競選總部加油打氣，盛讚李昆澤是推動高雄觀光發展的重要力量，呼籲觀光產業同仁一起力挺李昆澤。李昆澤指出，他過去連續四年爭取商圈行銷推廣補助經費100萬，未來將擴大經費挹注，明年爭取500萬行銷經費，加強火車站周邊商圈及整體高雄商圈的觀光行銷。
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤表示，促進商圈活絡是他的重要目標，過去高雄鐵路地下化與疫情的衝擊，影響周邊商圈，為了讓商圈更有活力，促進整個高雄火站大商圈成型，也已經與高雄市經發局、觀光局合作，提供商圈補助並協助舉辦多元的活動，讓商圈的發展更加活絡。
李昆澤也指出，推動高雄觀光發展是他的重要工作，要打造高雄區域旅遊品牌。他表示，每年爭取100萬的旅展補助，促進高雄觀光產業發展。不論是國內旅遊或是國際旅客，都加強推廣，擴大宣傳。
李昆澤也認為，銀髮旅遊雖然目前有中央的補助，然而仍不足夠，需要更強而有力的協助。李昆澤強調，高雄的城市特質最為重要，也表示會協助在地觀光旅遊業以及商圈業者，提升觀光服務與商品的品質，從根本提升高雄的觀光實力。
高雄觀光產業聯盟召集人劉坤福、大高雄市觀光商圈總會王文雄總會長表示，他們作為高雄觀光產業的從業人員，非常了解李昆澤委員對高雄觀光發展的努力，更肯定李昆澤「做事認真，做人客氣」，過去疫情期間爭取補助、推廣商圈行銷、協助辦理高雄國際旅展、推動自由行、團客補助引客住宿等，是發展高雄觀光的重大力量，大家一定要支持李昆澤連任。
劉坤福與王文雄等人，也贈送粽子、菜頭、蒜頭，來表示對李昆澤的祝福，希望李昆澤可以有好彩頭、凍蒜、包中。兩人強調，要讓認真做事的立委留下。