股東資料遭竊！高端怒告廖偉翔、林瓊嘉和蔡明忠 遞狀控3罪狀
近期國民黨立委猛攻高端公司，爆出疑似其內部股東會錄音，以及股東名單等資料。但高端公司指控，廖偉翔、林瓊嘉、蔡明忠等3人刻意拼湊不同時間點的言談，扭曲事實、加油添醋，導致公司名譽受損，已委請律師遞狀，提起涉犯刑法加重誹謗罪、加重妨害信用罪、無故取得他人電磁記錄罪之告訴。
記者林志怡／台北報導
高端公司表示，針對民國112年12月30日，國民黨立委候選人廖偉翔、國民黨不分區立委參選人林瓊嘉、蔡明忠等3人於臺中市競選服務處召開公開記者會，將不法取得之資料。
高端公司表示，3人經片段節錄、並刻意拼湊不同時間點的言談，假借以錄音為事證之方式，扭曲事實並加油添醋，惡意抹黑高端公司以謀求選舉利益，並於記者會後，更利用臉書等網路媒體方式散佈，誤導社會大眾，已嚴重損害公司名譽。
因此，高端公司表示，今（3）日已委請律師向台中地方檢察署遞狀，提起涉犯刑法加重誹謗罪、加重妨害信用罪、無故取得他人電磁記錄罪之告訴，請司法機關偵辦，維護高端疫苗名譽與投資人權益。
此外，國民黨團昨（2）日上午召開記者會，並爆料高端股東名單，指控高端股東有超過1000人屬於民進黨高層、幹部和黨員，高端疫苗執行副總李思賢接受《NOWnews今日新聞》時表示，股東資料遭不法取得，公司將採取法律行動提告。