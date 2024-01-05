領獎今截止！去年7-8月發票已知5張中千萬獎沒兌領　獎金將歸國庫

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由於在新竹市大學路7-11消費26元買飲料就千萬元，這間7-11就在陽明交大光復校區第二餐廳。在陽明交大昨日在臉書發出尋人啟事，還透露這名幸運得主特徵，身材瘦高，在8月23日晚上7、8點，在交大2餐小7熱狗旁的自助結帳機使用一卡通，購買26元的可爾必思，北區國稅局昨日也透露，中獎人已領走千萬獎金。
至於剩下的6張中千萬獎發票，今日是領獎最後一天，不過，截至今日下午3點半金融機構關門，經詢問中區國稅局、北區國稅局之後，已確定兩區國稅局轄區開出共5張千萬獎發票，中獎人最後都沒現身領獎，在沒人兌領之下，獎金也將歸入國庫。
中區國稅局是在今日下午3點半過後，回覆《NOWnews今日新聞》表示，包括苗栗市中山路全家超商付100元買菸、台中市黎明路新井茶55元買飲品及台中市中山路7-ELEVEN花100元買菸的這3張中獎發票，最後都沒人來兌領獎金。
另外，北區國稅局也在下午4點左右表示，開在該轄區的2張中千萬獎發票，包括新北市三重區大同北路7-ELEVEN花89元買飲料及桃園市中山路永昇汽車修配廠SKODA支付工資630元這2張發票中獎人，也都沒有現身領獎。至於另1張中千萬獎發票，由台北市文湖街「五棧小館」開出，中獎人是花700元買食品，台北國稅局回應無法確定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！