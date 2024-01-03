接受招待赴陸旅遊支持「兩岸一家親」 桃檢偵辦2人30、20萬交保
桃園市郭姓及劉姓2名男子，去年10月底接受國台辦邀約赴大陸福建、河南等地7天6夜旅遊，由國台辦提供食宿，期間請託國人支持「兩岸一家親」及特定政黨等言論。桃園地檢署昨（2）日指揮法務部桃園市調查處、龍潭警分局持法院搜索票搜索郭姓、劉姓2人住處並約談到案，檢方查出郭、劉2人於檢察官複訊後依違反總統選舉罷免法、反滲透法等案件諭知分別依30萬、20萬元不等交保候傳。
記者李春台／桃園報導
桃園地檢署檢察官陳嘉義日前接獲檢舉，指稱郭姓與劉姓男子於去年10月24至30日，僅以支付新台幣2萬元即可參加以尋根之旅為名義至大陸地區福建、河南等地7天6夜旅遊，並接受國台辦單位安排住宿與飲宴，期間國台辦等單位向郭、劉等人請託同行國人支持「兩岸一家親」與特定政黨等言論，以此招待食宿之不正利益，行賄具有投票權之人。
桃檢昨天指揮法務部桃園市調查處、龍潭警分局持法院搜索票搜索郭姓、劉姓2人住處並約談到案，檢察官複訊後，認為被告郭、劉2人涉犯反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項，受滲透來源委託、指示、資助，而對有投票權之人行賄等罪嫌，然因無羈押之必要，而分別諭知30萬元、20萬元具保候傳。
據指出，被約談郭姓男子為現任某政黨黨部委員；劉則為桃園市某協會理事長，參加15名人士包括里長或社區發展協會理事長，至於旅遊過程是否曾被請託支持某特定政黨，桃檢強調正在調查釐清中。