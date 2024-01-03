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名家論壇》陳冲／央行可以給新總統的見面禮

▲央行若要替新總統準備見面禮，假如總統就職紀念幣以NFT發行成功，不但能揚名立萬，這一練兵經驗，還可以複製，用以未來發行CBDC(央行數位貨幣)之參考。圖為央行生肖套幣。（圖／記者顏真真攝）
▲央行若要替新總統準備見面禮，假如總統就職紀念幣以NFT發行成功，不但能揚名立萬，這一練兵經驗，還可以複製，用以未來發行CBDC(央行數位貨幣)之參考。圖為央行生肖套幣。（圖／記者顏真真攝）

文/陳冲

進入民調緘默期，選舉行將結束，應該可以開始做點長程規劃，但看守內閣，也不能太大手筆，其中唯獨央行總裁係採任期制，在其他部會首長都避嫌或不便去晉見準總統時，央行總裁反而可避開尖峰時段，光明正大，入邸為新人做一些職前教育。

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我不願說央行是獨立單位，因為會被誤解為State within state(國中有國)不切實際，因為沒有機關是真正獨立的。但不能否認中央銀行在理論上，是高度專業單位，所以總裁有責任向準總統報告，央行的功能、理事會的運作、央行法第二條背後的意涵、尤其是貨幣政策的重要性乃至對物價、就業的影響等，為打拼新任期的總統做一準備。

日前楊總裁喜孜孜發表本年度的「金龍套幣」，相信他一定記得，每次新總統揭曉後，央行總裁都會去面報，對就職紀念幣的發行，有何籌備與規劃。當然如果今年有人認為，這屬於封建時代遺毒，不要發行也可，但「爾愛其羊，我愛其禮」，既然國之重典，不妨循例辦理，千萬不要說央行逢迎。只是數位時代，總裁報告的內容，也應該有點數位的感覺，在此思維下，似乎應有些創新的做法。

猶記得2016年初，央行鄭重其事發出新聞稿，表示總裁面見總統當選人，請示對紀念幣的意見，當時我在媒體建議不如改發電子貨幣，至如認為不夠成熟，也可將研究成果用以發行NFT形式的紀念幣。可以想見當時央行朋友是一笑哂之，也許是因技術問題，也許是顧慮民眾接受度，也有可能是認為不夠莊重。但是從近年央行理事會的報告觀之，技術應該已然成熟，而從坊間各種NFT熱銷程度來看，民眾也不會抗拒，更何況這可能是全世界首次國家發行的元首就職紀念NFT，不論是總統或總裁，都可歷史留名! 而且相較傳統紀念幣，數位紀念幣應更環保減碳，也節省資源。

假如2024年總統就職紀念幣以NFT發行成功，不但能揚名立萬，這一練兵經驗，還可以複製，用以未來發行CBDC(央行數位貨幣)之參考。依IMF或BIS的資料，目前國際上約有一百三十國，正在研究或開發CBDC，歐盟兩個月前，也才通過相關法規與計畫，預計2027技術上可發行(屆時再做決策)，英國先後也透露一些擬議的作法，中國大陸更已早先一步試點發行，以數位科技自豪的中華民國，大可藉NFT紀念幣learning by doing一番。

選後總裁循例要見準總統，好歹應帶件伴手禮，對數位時代而任期又在2024到2028之間(極可能全球第一枚CBDC會在此時段問世)的新總統言，最好的見面禮，應該就是有機會獨步全球的NFT就職紀念幣!不要忘了，去年央行曾為CBDC辦理招標意見調查，委辦結案時間就是今年四月底，配合520就職，在時機上也算是天衣無縫了!歷史時刻，大家都在期待。




●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長

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