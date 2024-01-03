綠營萬人造勢！搶攻侯友宜本命區　蔡英文：別讓8年努力白費

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蔡英文表示，這場選舉很關鍵，要讓新的一年、持續繼續進步，團結所有力量，「支持賴清德蕭美琴、新北立委12席全上」。她說，今天回到參選起點，她要感謝不論是新北市選舉還是總統選舉，新北市民給她最多支持，「會選太多嗎？」
蔡英文提到，因為有大家支持，兩次國會國半，台灣才能走在對的路上，成為世界的台灣，現在我們走的是對的路，我們繼續走下去，這條對的路，我們做了改變台灣、走向世界的事，包含從2016年以來就建設台灣、2017年推動前瞻基礎建設，提升國力，現在國家競爭力，台灣也提升到第6名等。
蔡英文說，在野黨常批評她、批評前瞻計畫，但新北前瞻建設不少，就在大家生活裡，尤其是在都會地方，「前瞻在新北市投資許多停車場，讓大家方便」。
蔡英文細數政績，包含長照、托育補助、還債、國艦國造等，也堅持民主、走向世界，「2024年走對的路，我們繼續走下去，蔡英文8年執政，為台灣留下世界的台灣，這是因為有大家和我做伴、一起創造蔡英文路線、走對的路」。
蔡英文詢問，昨天大家有看到她跟賴清德、蕭美琴開車的廣告影片嗎？好東西要跟朋友分享，今年520她要畢業、交棒了，2024年大家繼續支持賴清德、蕭美琴，一起走對路，明年選舉決定台灣是繼續進步，還是走回頭路。
蔡英文提到，今年是全世界有史以來規模最大的選舉年，全球有一半的人口將進行投票，全世界也都在關注台灣的決定，1月13日要用選票告訴全世界：台灣要繼續當「世界的台灣」，選擇讓台灣繼續進步，不要讓這8年的努力白費，在這條對的路上，賴清德與蕭美琴也需要國會過半的支持，才能更有力量帶領台灣，「拜託大家支持新北立委12席全上」。
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