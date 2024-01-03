中國超車日本！2023年成為全球最大汽車出口國！

宏佳騰新春購車方案開跑 台南鄉親再享補助加碼優惠

▲宏佳騰新春購車方案開跑 台南鄉親再享補助加碼優惠
▲宏佳騰新春購車方案開跑 台南鄉親再享補助加碼優惠

2GameSome - 有車賞

宏佳騰25週年達成優異成就，回顧2023年度，宏佳騰舉辦多場車主活動、發表白牌顛峰之作-絕對力量STR 250特仕版成為市場最佳馬力重量比車款、跨界大羊STR 300數度蟬聯黃牌級距銷量冠軍，帶動國內燃油機車銷量成長99%。海外市場亦擴張佈局實績大躍進，包含與知名沙灘車品牌BRP合作，成為Youth ATV代工生產廠商、以ODM模式與韓國Bikebank旗下子公司Dotstation 合作，聯手推出全新電動跑旅EV-C1，再再證明了宏佳騰透過創新、敏銳洞察力以及全球化策略，成功將優質產品推向國內外市場。

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展望2024年，宏佳騰將推出多款全新油、電車，進一步擴展產品線，可望帶動銷售成長50%以上。而通路也將配合政策推動油電通路整合計畫，預估可突破百間門市，擴增據點、量能以提供更便捷和全方位的服務。同時，宏佳騰也積極響應政府2025年淨零碳排低污染政策，由個人運具推廣延伸至商務用途，持續推動商務三輪車Ai-2 Gather與多間知名企業攜手合作，包括台灣松下、DHL，並與威速登合作大型電動商務車，滿足不同的商用需求。未來也將拓展新的合作夥伴，共同促進ESG企業永續發展計畫，致力打造舒適、宜居的綠色城市環境。宏佳騰著眼於未來，以油電共好、互利發展為目標，提供全球速克達愛好者更優越的駕馭體驗，為2024年度創造更為精彩的里程碑。

宏佳騰感謝消費者在2023年給予的熱烈支持，特別祭出雙宏新春優惠方案與大家一同迎接新年，即日起至1月31日，入主宏佳騰機車指定車型可享最多$20,000元現金購車折扣或信貸最高48期0利率方案；喜愛電車的消費者也有多款宏佳騰智慧電車購車方案可選擇，輕鬆日付50元起；最低月付只要$1,499元便可將智慧雙輪騎回家，活動只到1月31日止，快把握機會在新年享受便利、實惠的出行。此外， Ai-4 Ever限量暖陽紅車殼優惠實施中，即日起至2月29日止，Ai-4 Ever車主購買並更換暖陽紅車殼即享優惠價$2,079元（含安裝工資，原價$4,093元），用5.1折為Ai車注入新年元素，感受全新紅色魅力。

為支持台南市政府的新補助政策，身為在地企業的宏佳騰獨家提供加碼優惠，即日起至12月31日，凡通過台南市購車補助即享加碼優惠，Ai-1全車型享$2,000元折扣、Ai-2 Gather享$3,000元折扣（身障、65歲以上長者出示證明可享$5,000元折扣）、Ai-4 Ever享$1,000元折扣，搭配宏佳騰提供的優惠及政府補助，以最低$23,480元坐擁全新電車，體驗無聲駕馭，輕鬆出遊。

優惠車款

內容

3D-350R

優惠方案二選一

*現金購車現折$20,000元

*信貸分期享最高48期分期0利率

MY 150車系

優惠方案三選一

*現金購車現折$4,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）

New CO-IN Keyless版

優惠方案三選一

*現金購車現折$10,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）

New CO-IN入門版

優惠方案三選一

*現金購車現折$3,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）

Dory 125 

優惠方案三選一

*現金購車現折$3,000元

*刷信用卡享最高24期分期0利率

*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）

Gather 125

優惠方案二選一

*現金購車現折$8,000元

*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）

優惠車款

內容

Ai-1 Ultra Belt TCS

特仕版

優惠方案二選一

*現金購車現折$3,000元

*信貸分期專案享36期分期0利率

Ai-1 Ultra Belt 標準版

優惠方案二選一

*現金購車現折$3,000元

*信貸分期專案享36期分期0利率

Ai-1 Ultra ABS

*購車現折$8,000元

再享優惠方案二選一

*現金購車現折$3,000元

*信貸分期專案享36期分期0利率

Ai-1 Sport

*購車現折$9,000元

再享優惠方案二選一

*現金購車現折$3,000元

*信貸分期專案享36期分期0利率

Ai-1 Sport+

*購車現折$10,000元

再享優惠方案二選一

*現金購車現折$3,000元

*信貸分期專案享36期分期0利率

Ai-1 More

*購車現折$3,000元

*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）

Ai-2 Gather

優惠方案二選一

*現金購車現折$10,000元

*信貸分期專案享48期分期0利率

Ai-3 More

*購車現折$6,000元

*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）

Ai-４ Ever

*購車現折$6,000元

再享優惠方案二選一

*現金購車現折$2,000元

*信貸分期專案享36期分期0利率

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