▲宏佳騰新春購車方案開跑 台南鄉親再享補助加碼優惠

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宏佳騰感謝消費者在2023年給予的熱烈支持，特別祭出雙宏新春優惠方案與大家一同迎接新年，即日起至1月31日，入主宏佳騰機車指定車型可享最多$20,000元現金購車折扣或信貸最高48期0利率方案；喜愛電車的消費者也有多款宏佳騰智慧電車購車方案可選擇，輕鬆日付50元起；最低月付只要$1,499元便可將智慧雙輪騎回家，活動只到1月31日止，快把握機會在新年享受便利、實惠的出行。此外， Ai-4 Ever限量暖陽紅車殼優惠實施中，即日起至2月29日止，Ai-4 Ever車主購買並更換暖陽紅車殼即享優惠價$2,079元（含安裝工資，原價$4,093元），用5.1折為Ai車注入新年元素，感受全新紅色魅力。
為支持台南市政府的新補助政策，身為在地企業的宏佳騰獨家提供加碼優惠，即日起至12月31日，凡通過台南市購車補助即享加碼優惠，Ai-1全車型享$2,000元折扣、Ai-2 Gather享$3,000元折扣（身障、65歲以上長者出示證明可享$5,000元折扣）、Ai-4 Ever享$1,000元折扣，搭配宏佳騰提供的優惠及政府補助，以最低$23,480元坐擁全新電車，體驗無聲駕馭，輕鬆出遊。
優惠車款
內容
3D-350R
|優惠方案二選一
*現金購車現折$20,000元
*信貸分期享最高48期分期0利率
MY 150車系
|優惠方案三選一
*現金購車現折$4,000元
*刷信用卡享最高24期分期0利率
*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）
New CO-IN Keyless版
|優惠方案三選一
*現金購車現折$10,000元
*刷信用卡享最高24期分期0利率
*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）
New CO-IN入門版
|優惠方案三選一
*現金購車現折$3,000元
*刷信用卡享最高24期分期0利率
*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）
Dory 125
|優惠方案三選一
*現金購車現折$3,000元
*刷信用卡享最高24期分期0利率
*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）
Gather 125
|優惠方案二選一
*現金購車現折$8,000元
*信貸分期享最高36期分期0利率（設定費$3,000元另計）
優惠車款
內容
Ai-1 Ultra Belt TCS
特仕版
|優惠方案二選一
*現金購車現折$3,000元
*信貸分期專案享36期分期0利率
Ai-1 Ultra Belt 標準版
|優惠方案二選一
*現金購車現折$3,000元
*信貸分期專案享36期分期0利率
Ai-1 Ultra ABS
|*購車現折$8,000元
再享優惠方案二選一
*現金購車現折$3,000元
*信貸分期專案享36期分期0利率
Ai-1 Sport
|*購車現折$9,000元
再享優惠方案二選一
*現金購車現折$3,000元
*信貸分期專案享36期分期0利率
Ai-1 Sport+
|*購車現折$10,000元
再享優惠方案二選一
*現金購車現折$3,000元
*信貸分期專案享36期分期0利率
Ai-1 More
|*購車現折$3,000元
*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）
Ai-2 Gather
|優惠方案二選一
*現金購車現折$10,000元
*信貸分期專案享48期分期0利率
Ai-3 More
|*購車現折$6,000元
*購車即贈原廠胎內式胎壓偵測器、風格止滑腳踏墊（總價值近$4,000元，工資另計）
Ai-４ Ever
|*購車現折$6,000元
再享優惠方案二選一
*現金購車現折$2,000元
*信貸分期專案享36期分期0利率