▲Kia 年領牌達 10,188 台，榮奪成長最快速進口品牌！

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備受全球車迷矚目的全新純電智慧旗艦LSUV ─ The Kia EV9，自2023年12月11日正式展開預售後好評不斷，線上預售至今已突破300台！The Kia EV9提供標準七人、旋轉六人及尊榮六人三款車型，其中旋轉六人座在停車時提供第2、3排乘客之間的面向模式，第二排座椅前後滑動不僅最大可達330 mm，同時可向內旋轉180度面向第三排座椅，也可向外旋轉90度轉向門，只需按下按鍵就能輕鬆的旋轉座椅，讓乘客能擁有良好的互動體驗，同時打造更多樣化且便利的使用空間。此外，全車系標配駕駛座記憶按摩座椅、雙前座通風加熱座椅，創造尊榮且舒適的乘坐體驗。
The Kia EV9以E-GMP電動全球模組化平台打造，具備800V高速快充科技的強大優勢，與10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現，同時搭載動能再生制動系統撥片，可提供不同程度的動力回收。The Kia EV9並配備有 V2L的車內與車外電器電源分享，打破過往大眾對於車輛僅是移動工具的既定印象，成為能源分享移動的好夥伴。The Kia EV9內裝搭載全新一體式中央顯示螢幕，透過統一的設計語彙改善圖形及影像的呈現方式，提供空調和資訊娛樂系統，打造簡約、便利、直覺以及科技氛圍的體驗。The Kia EV9六人座車型，另可選配電子數位後視鏡套件，包含9.6吋車內及7吋車外(OLED)電子數位後視鏡，搭配紅、黃輔助線，能更有效幫助駕駛輕鬆判斷車輛距離，打造更加寬廣、清晰的車輛後方視野。
The Kia EV6蘊含「Green Power超效綠能、Cutting Edge前瞻設計、Smart智能天賦」三大產品DNA，是Kia首款以全球電動車模組化平台E-GMP打造的純電動車，其擁有超高速充電的效能、高續航里程、絕佳的操控性以及寬敞的車室空間等多項優勢。The Kia EV6搭載77.4kWh電池，最高續航里程可達560公里(註3)，並擁有800V高壓電池系統，不僅可在18分鐘內完成10%-80%的充電、更只需充電4.5分鐘就可以行駛100km。
The Kia EV6不僅擁有寬敞舒適的內裝空間，雙前座椅標配電動可調式座椅並設有一鍵放鬆模式，而第二排座椅採6:4分離傾倒功能，讓車內空間有更多樣化的調整彈性，打造實用且靈活的空間機能性。The Kia EV6全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、SEA車門防撞安全輔助系統、SVM 3D環景輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助等多項安全科技，提供更完善的行車安全。
為歡慶Kia創下品牌年度銷售首度突破一萬台的全新里程碑，Kia總代理台灣森那美起亞本月推出多項專屬禮遇，The Sorento油電、The Carnival柴油、The Sportage及The Ceed Sportswagon皆可享各車型專屬精選配件組，The Kia EV6、The Kia EV6 GT及The Kia EV9皆可享有V2L車外電器電源分享11kW、家用充電設備以及U-POWER一年免費無限快充等多項優惠。敬邀所有熱愛Kia的前瞻車主，親臨現場感受詮釋「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的新世代車款，與Kia一同邁向永續創新的未來。
|車型
|建議售價 (新台幣/萬元)
|優惠內容
|The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line /
GT-line Plus
|56.5 / 61.5 / 66.5 / 68.5
|享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line
|79.9 / 85.9 / 88.9
|享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固
|The Sportage汽油
Trendy / Apex / X-line4WD
|117.9 / 127.9 / 138.9
|精選配件組(總價值逾34,000元)：
原廠車側踏板組
原廠16色氣氛燈組
防水腳踏墊組
五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento柴油
豪華六人 / 旗艦進化六人
|158.9 / 196.9
|精選配件組(總價值逾40,000元)：
原廠車側踏板組
雙鏡頭行車紀錄器
防水腳踏墊組
或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元，限豪華六人)五年不限里程全車原廠保固
|The Sorento油電
旗艦六人
|174.9
|精選配件組(總價值逾40,000元)：
原廠車側踏板組
雙鏡頭行車紀錄器
防水腳踏墊組
或優惠加價2萬元升級尊榮六人座選配組 (原價4萬元)五年不限里程全車原廠保固
|The Carnival柴油經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人
|23.5年式
155.9 / 171.9 / 175.9/ 191.9 / 195.9 / 221.9
|精選配件組(總價值逾50,000元)：
雙鏡頭行車紀錄器
原廠LED迎賓飾板組
原廠16色室內氣氛燈組
PM 2.5負離子淨化系統
原廠尊榮隨車用品組五年不限里程全車原廠保固
|The Ceed Sportswagon
Mild Hybrid汽油
|109.8
|精選配件組(總價值30,000元)：
雙鏡頭行車紀錄器
LED車門迎賓燈
LED後廂尾門燈組
五年不限里程全車原廠保固
|The Kia EV6純電動車
Light標準版 / Air增程版 / GT-line 增程版 /
GT-line e-AWD增程版
|166.9 / 197.9 / 208.9 / 219.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
15,000元原廠配件金
五年不限里程全車原廠保固
|The Kia EV6 GT純電動車
|273.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
15,000元原廠配件金
大鵬灣賽道純電超跑訓練課程(價值50,000元)
五年不限里程全車原廠保固
|The Kia EV9 純電動車
Earth RWD / GT-line e-AWD
|279.9 / 299.9
|V2L車外電器電源分享(價值30,000元)
11kW家用充電設備(價值39,900元)
U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)
隨行智慧影音組合：Samsung The Freestyle微型智慧投影機 + 原廠可攜式投影幕(價值 41,160元)
五年不限里程全車原廠保固
|卡旺 K2500柴油
2WD 單廂自排型/手排型
2WD 大單廂自排型/手排型
2WD 雙廂自排型/手排型
4WD 單廂手排型
4WD 雙廂手排型
|82.8 / 78.8
85.8 / 81.8
100.8 / 95.8
94.8
104.8
|首年低月付6,000元起
三年12萬公里全車原廠保固