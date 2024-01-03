中國超車日本！2023年成為全球最大汽車出口國！

Kia 年領牌達 10,188 台，榮奪成長最快速進口品牌！

▲Kia 年領牌達 10,188 台，榮奪成長最快速進口品牌！
▲Kia 年領牌達 10,188 台，榮奪成長最快速進口品牌！

2GameSome - 有車賞

Kia總代理台灣森那美起亞積極導入Kia新能源動力車款，深獲台灣消費者認同，2023年全車系含乘用車與商用車，累計領牌首度突破一萬台紀錄！Kia以年度結算10,188台的優異佳績，寫下較去年同期相比成長達109%的驚人成長！不但創Kia在國內市場的歷史新高銷售紀錄，更成為國內車市成長最快速進口品牌(註1)！

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其中，純電智慧跨界休旅The Kia EV6在2023年，累計銷售領牌近900台，自上市以來銷售更已累計超過1,500台，持續蟬聯2023年非豪華進口電動車銷售冠軍(註2)！Kia旗下全新純電智慧旗艦LSUV ─ The Kia EV9，在2023年12月11日起正式展開預售後，在短短不到一個月的時間內，至今線上預售訂單同樣也已突破300台！Kia總代理台灣森那美起亞，未來將持續秉持「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，不僅將以最快速度導入引領全球車壇的劃世代新能源車款，更將積極提升售服水準與量能，打造超越消費者期待的用車體驗，與國內前瞻車主共同邁向永續移動的新未來。 

備受全球車迷矚目的全新純電智慧旗艦LSUV ─ The Kia EV9，自2023年12月11日正式展開預售後好評不斷，線上預售至今已突破300台！The Kia EV9提供標準七人、旋轉六人及尊榮六人三款車型，其中旋轉六人座在停車時提供第2、3排乘客之間的面向模式，第二排座椅前後滑動不僅最大可達330 mm，同時可向內旋轉180度面向第三排座椅，也可向外旋轉90度轉向門，只需按下按鍵就能輕鬆的旋轉座椅，讓乘客能擁有良好的互動體驗，同時打造更多樣化且便利的使用空間。此外，全車系標配駕駛座記憶按摩座椅、雙前座通風加熱座椅，創造尊榮且舒適的乘坐體驗。

The Kia EV9以E-GMP電動全球模組化平台打造，具備800V高速快充科技的強大優勢，與10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現，同時搭載動能再生制動系統撥片，可提供不同程度的動力回收。The Kia EV9並配備有 V2L的車內與車外電器電源分享，打破過往大眾對於車輛僅是移動工具的既定印象，成為能源分享移動的好夥伴。The Kia EV9內裝搭載全新一體式中央顯示螢幕，透過統一的設計語彙改善圖形及影像的呈現方式，提供空調和資訊娛樂系統，打造簡約、便利、直覺以及科技氛圍的體驗。The Kia EV9六人座車型，另可選配電子數位後視鏡套件，包含9.6吋車內及7吋車外(OLED)電子數位後視鏡，搭配紅、黃輔助線，能更有效幫助駕駛輕鬆判斷車輛距離，打造更加寬廣、清晰的車輛後方視野。

The Kia EV6蘊含「Green Power超效綠能、Cutting Edge前瞻設計、Smart智能天賦」三大產品DNA，是Kia首款以全球電動車模組化平台E-GMP打造的純電動車，其擁有超高速充電的效能、高續航里程、絕佳的操控性以及寬敞的車室空間等多項優勢。The Kia EV6搭載77.4kWh電池，最高續航里程可達560公里(註3)，並擁有800V高壓電池系統，不僅可在18分鐘內完成10%-80%的充電、更只需充電4.5分鐘就可以行駛100km。

The Kia EV6不僅擁有寬敞舒適的內裝空間，雙前座椅標配電動可調式座椅並設有一鍵放鬆模式，而第二排座椅採6:4分離傾倒功能，讓車內空間有更多樣化的調整彈性，打造實用且靈活的空間機能性。The Kia EV6全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，包含SCC全速域智慧巡航控制系統、FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)、SEA車門防撞安全輔助系統、SVM 3D環景輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助等多項安全科技，提供更完善的行車安全。

為歡慶Kia創下品牌年度銷售首度突破一萬台的全新里程碑，Kia總代理台灣森那美起亞本月推出多項專屬禮遇，The Sorento油電、The Carnival柴油、The Sportage及The Ceed Sportswagon皆可享各車型專屬精選配件組，The Kia EV6、The Kia EV6 GT及The Kia EV9皆可享有V2L車外電器電源分享11kW、家用充電設備以及U-POWER一年免費無限快充等多項優惠。敬邀所有熱愛Kia的前瞻車主，親臨現場感受詮釋「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的新世代車款，與Kia一同邁向永續創新的未來。

車型

建議售價 (新台幣/萬元)

優惠內容

The Picanto 1.2 汽油繽紛 / 都會 / X-line /

GT-line Plus

56.5 / 61.5 / 66.5 / 68.5

享首年2,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固

The Stonic 1.0T智慧油電時尚 / 驚豔 / GT-line

79.9 / 85.9 / 88.9

享首年3,999元低月付或低頭款2.2萬元五年不限里程全車原廠保固

The Sportage汽油

Trendy / Apex / X-line4WD

117.9 / 127.9 / 138.9

精選配件組(總價值逾34,000元)： 

原廠車側踏板組

原廠16色氣氛燈組

防水腳踏墊組

五年不限里程全車原廠保固

The Sorento柴油

豪華六人 / 旗艦進化六人

158.9 / 196.9

精選配件組(總價值逾40,000元)：

原廠車側踏板組

雙鏡頭行車紀錄器

防水腳踏墊組

或優惠加價3萬元升級尊榮六人座選配組 (原價6萬元，限豪華六人)五年不限里程全車原廠保固

The Sorento油電

旗艦六人

174.9

精選配件組(總價值逾40,000元)： 

原廠車側踏板組

雙鏡頭行車紀錄器

防水腳踏墊組

或優惠加價2萬元升級尊榮六人座選配組 (原價4萬元)五年不限里程全車原廠保固

The Carnival柴油經典七人 / 豪華七人 / 豪華八人 / 尊貴七人 / 尊貴八人 / 頂級七人

23.5年式

155.9 / 171.9 / 175.9/ 191.9 / 195.9 / 221.9

精選配件組(總價值逾50,000元)：

雙鏡頭行車紀錄器

原廠LED迎賓飾板組

原廠16色室內氣氛燈組

PM 2.5負離子淨化系統

原廠尊榮隨車用品組五年不限里程全車原廠保固

The Ceed Sportswagon

Mild Hybrid汽油

109.8

精選配件組(總價值30,000元)：

雙鏡頭行車紀錄器

LED車門迎賓燈

LED後廂尾門燈組

五年不限里程全車原廠保固

The Kia EV6純電動車

Light標準版 / Air增程版 / GT-line 增程版 /

GT-line e-AWD增程版

166.9 / 197.9 / 208.9 / 219.9

V2L車外電器電源分享(價值30,000元)

11kW家用充電設備(價值39,900元)

U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)

15,000元原廠配件金

五年不限里程全車原廠保固

The Kia EV6 GT純電動車

273.9

V2L車外電器電源分享(價值30,000元)

11kW家用充電設備(價值39,900元)

U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)

15,000元原廠配件金

大鵬灣賽道純電超跑訓練課程(價值50,000元) 

五年不限里程全車原廠保固

The Kia EV9 純電動車

Earth RWD / GT-line e-AWD

279.9 / 299.9

V2L車外電器電源分享(價值30,000元)

11kW家用充電設備(價值39,900元)

U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)

隨行智慧影音組合：Samsung The Freestyle微型智慧投影機 + 原廠可攜式投影幕(價值 41,160元)

五年不限里程全車原廠保固

卡旺 K2500柴油

2WD 單廂自排型/手排型

2WD 大單廂自排型/手排型

2WD 雙廂自排型/手排型

4WD 單廂手排型

4WD 雙廂手排型

82.8 / 78.8

85.8 / 81.8

100.8 / 95.8

94.8

104.8

首年低月付6,000元起

三年12萬公里全車原廠保固

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