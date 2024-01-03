eMOVING 勁炫 125 限時優惠 49,900 元
迎接2024年的全新開端，中華eMOVING宣布限時優惠，即日起至1/31，白牌電動機車-勁炫125限時優惠只要49,900元(註1)，以最超值的價格體驗這款科技與性能兼具的電動機車。新年同慶，eMOVING各車款也推出超值優惠，購買微型電動車SHINE、Bobe及綠牌輕型EZ1同享購車金5,000元，即日購車保證人人都享優惠，不需等待，輕鬆入手。
2GameSome - 有車賞
勁炫125自上市以來持續坐穩快充車的銷售第一名，新春推出限時方案，就是要滿足機車使用族群對購買機車的價格期待，推出49,900元保證入手，不必等待政府電動車新購補助，先買先享受，政府補助公告後，不足之差額eMOVING保證補回，此外，汰舊換新另依政府公告，可再享高額補助，以台南市為例汰舊換新最高補助27,500元，購買勁炫125只要32,400元。勁炫125不僅價格優勢十足，更以卓越的性能、貼心功能和智能科技贏得消費者的青睞。以同等價位擁有高端功能絕對無人能及、令人驚艷：
eMOVING各車款同慶新年也推出超值優惠，微型電動車SHINE、Bobe及綠牌輕型EZ1同享購車金5,000元，EZ1再加贈原廠品牌風鏡組；EZ-R則推出「0元交車」方案日付只要98元，簡單入主旗艦白牌電動機車。過年前為自己選一台車，好康優惠千萬不要錯過，歡迎親臨門市，親身體驗eMOVING系列車款的非凡之處。為民眾生活更多提供可能性，為生活加電！
- 超強性能：搭載先進馬達技術，配合CVT變速系統提供更強大且順暢的動力輸出，0-50km僅3.9秒標配BOOST加速，充分滿足消費者對騎乘速度的期待。提供無與倫比的駕馭樂趣。
- 智能科技：配備最新的科技系統，包括藍芽連線智慧鑰匙、個性化數位儀錶、專屬APP設定等功能，提供更智能、便捷的駕馭體驗。
- 貼心功能：體恤用車的日常騎程時可能遇到的狀況，勁炫125搭載同級車少見的定速巡航、電動倒車及電動中柱等功能，讓騎乘更省心、簡單。並有超大座椅載人更方便舒適。