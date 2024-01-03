領獎剩2天！7-8月發票還有7位千萬獎得主未現身 消費地點在這裡
去（112）年7-8月統一發票領獎期限將於今年1月5日到期，不過，財政部今（3）日透露，這期1000萬元特別獎及200萬元特獎，分別還有7位及5位幸運中獎人未現身領獎，因此，提醒民眾把握最後兩天的領獎時間，千萬不要跟錢過不去。
記者顏真真／台北報導
去年7-8月期統一發票開出特別獎1000萬元的中獎號碼為「21981893」，特獎200萬元中獎號碼「39597522」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「09505831」、「54219897」、「17469638」。根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，1000萬元特別獎有17張中獎，200萬元特獎則有20張中。
不過，去年7-8月期統一發票領獎期限，只到今年1月5日，財政部今日透露，1000萬元特別獎還有7位中獎人沒來領獎，其中消費金額最低是在新竹市大學路7-ELEVEN花26元買飲料，再來是在台中市黎明路新井茶55元買飲品，還有在新北市三重區大同北路7-ELEVEN花89元買飲料、在苗栗市中山路全家超商付100元買菸、台中市中山路7-ELEVEN花100元買菸、在台北市文湖街「五棧小館」購買食品700元及在桃園市中山路永昇汽車修配廠SKODA支付工資630元。
除了有7位千萬大獎得主未現身，7-8月期發票200萬特獎也有5位中獎人還沒來領獎，包括在App Store花33元買應用程式、台北市信義區忠孝東路5段Mos Burger花85元買飲品、在桃園市南華街7-ELEVEN消費242元飲品、台中市公益路「凱恩斯岩燒」消費1573元及在高雄市廈莊一街全家儲值卡190元。