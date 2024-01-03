憂韓國瑜任立院龍頭 賴清德：帶縣市長去中聯辦、國台辦怎麼辦？
民進黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴今（3）日特別赴汐止替賴品妤站台，賴清德致詞時強調國會過半的重要性，憂心若由國民黨不分區立委候選人韓國瑜擔任立法院長後，將來帶著藍營執政17縣市長去中聯辦、國台辦怎麼辦？國際社會會認為台灣向中國靠攏，民主陣營勢必也將減少對台灣的支持。
記者陳威叡／台北報導
賴清德致詞時首先提到，在政治上絕不能走回頭路，國民黨總統候選人侯友宜主張要接受中國的九二共識，而民眾黨總統參選人柯文哲則說「兩岸一家親」，這都是中國主張的一中原則，強調賴蕭配則是堅定走信賴台灣的這條路，讓台灣的路越走越寬廣及光明，比喻總統與副總統是掌方向盤的人，引擎則是在立法院，若立法院力量不夠，喊話鄉親要支持賴品妤，讓民進黨能夠在國會過半。
賴清德也強調，台灣22個縣市中，民進黨在5個縣市執政，如果國民黨或在野黨國會過半，將是韓國瑜擔任立法院長，若將來韓國瑜帶著藍營執政17個縣市長去中聯辦、國台辦該怎麼辦？國際社會會認為台灣向中國靠攏，民主陣營勢必也將減少對台灣的支持。
最後賴清德重申「總統勝選、國會過半」，最後一定要贏得關鍵的勝利，賴品妤這席也絕對要贏。
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