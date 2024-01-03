批藍白走回頭路　賴清德喊：接受九二共識等於放棄主權

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賴清德詢問鄉親，昨天「在路上」影片大家有看到嗎？這個影片有其意義，8年前、4年前大家用選票，選擇選對的人、蔡英文領導國家，這8年感謝大家打拼、選出正確的路，而其成績就是蔡英文、蕭美琴、蘇貞昌所報告的。
賴清德提到，影片希望國人可以選對的人、走對的路，賴清德蕭美琴相對其他候選人，「我們對土地有很深的感情、對國家有使命，若我們順利當選領導國家，是最有機會推動穩定國家的一組，兩人代表方向也是信賴台灣這條路、是蔡英文和民眾辛苦走的路」。
賴清德批評，反觀其他兩組候選人是走回頭路，「請大家一定要出來投票，讓賴蕭、新北立委通通高票當選，讓台灣勇敢向前走！」
賴清德指出，若他們當選，將推動國家希望工程，要打造民主和平的台灣，我們不會像在野黨走回頭路，民進黨不接受九二共識，因為中國國家領導人習近平強調九二共識就是一國兩案台灣方案，若接受九二共識，等於放棄主權。
賴清德酸說，柯文哲支持兩岸一家親，但這個背後也是一個中國原則，「我們要建設民主和平的台灣，就是要捍衛主權、不能走回頭路，同時我們會推動和平四項四大支柱行動方案」。
賴清德也說，大家應該記得過去國民黨統治的時代經濟停滯，悶經濟時代已經過去了，7、8年來在民進黨努力推動，所以經濟也不能走回頭路，接受兩岸服貿協義，把經濟鎖回中國。
賴清德向鄉親一一介紹立委候選人，提到羅致政時，稱讚他是國防、外交最專業的立委，最近受到謠言的中傷、抹黑非常辛苦，「我們給他掌聲鼓勵一下！我們一定要讓他順利高票凍蒜」，賴呼籲，要用手中的選票、民主的力量，粉碎抹黑、造謠、攻擊。
此外，蕭美琴致詞時也說，台灣要走的五條路，分別是競爭力變強、上架世界、擴大社會福利、嚴守財政紀律、投資未來，蔡英文已經把前面的路鋪好了，要換第二個司機也最好要有經驗的，才不會走錯路把人民帶到危險的地方。
她提到，所有要支持民進黨的好朋友，都是因為愛台灣才來支持，沒有人是要下架誰、仇視誰或分化誰，都是要團結台灣，這條路要繼續團結下去，因此要支持最進步的立院團隊、支持「美德配」讓台灣穩定向前，讓台灣人越來越有尊嚴。
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