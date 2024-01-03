Taycan 強化原型車紐柏林北環賽道成績較現行款快達 26 秒
保時捷測試車手Lars Kern駕駛全新Taycan原型車以7分07秒55完成紐柏林北環賽道單圈挑戰，刷新自己創下的Taycan歷史紀錄。相較於他在2022年8月駕駛配備性能套件的跑車Taycan Turbo S所創下的單圈紀錄快了整整26秒。
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Taycan產品線副總裁 Kevin Giek 表示：「若以賽車運動來說，26秒的差距非同小可，可謂差之萬里。Lars 達成單圈7分07秒55的優異成績，使Taycan 的性能地位可說幾近電動超跑般，令人刮目相看。而且 Taycan 的表現出乎意料地相當穩定，在 Lars 反覆測試的幾圈當中，每圈秒數都近乎相同。」
Kern表示：「我唯一能做的就是全力以赴。」測試當天，紐柏林北環賽道不對外開放，完全保留給Kern使用。為確保駕駛安全，測試車輛配備了符合法規的防滾籠與賽車桶型座椅。與2022年Taycan Turbo S創下的紀錄相比，本次測試成績進步顯著，這部全新Taycan抵達Schwedenkreuz路段前的平均速度較上次成績提升了25km/h。兩次測試最明顯的差異為Kern這次衝過13號觀眾看台區旁的終點線時，他在2022年駕駛的Taycan Turbo S才剛通過北環賽道的入口，即將進入Antoniusbuche路段，距離終點超過 1.3 公里。全新Taycan在長達20.8公里的紐柏林北環賽道上充分展現其改款後擁有的優異性能。本次賽道測試完整影片將於3月中旬正式播出。