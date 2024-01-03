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蘇巧慧最新競選影片上架　「護國院長」獻聲讚「第一名立委」

▲蘇巧慧推出最新競選影片，父親蘇貞昌親自獻聲，大讚女兒是「第一名的立委」。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲蘇巧慧推出最新競選影片，父親蘇貞昌親自獻聲，大讚女兒是「第一名的立委」。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數最後10天，選戰進入白熱化階段，民進黨立委蘇巧慧今（3）日推出最新競選形象影片，並獲得「護國院長」蘇貞昌親自配音，獻聲力挺，誇讚其11度獲得公督盟評鑑為優秀立委，是公民評鑑第一名的委員，強調選對人，才能讓國家走對方向，呼籲民眾投給認真做事的蘇巧慧，讓繼續守護新北。

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蘇巧慧表示，擔任立委7年多來，不僅在國會專業問政，提出超過120條法案，也努力為地方拚建設，尤其近年來中央大力支持新北發展，從2017年至今，中央補助新北市將近2500億元，她更積極為樹林、鶯歌、新莊爭取中央資源，讓樹林捷運成功動起來、台65線浮洲橋匝道順利啟用、爭取新樹鶯堤外便道、38所校園大翻新，還有捷運三鶯線、鳳鳴簡易車站、鶯歌車站電扶梯 等大型交通建設，將中央資源帶來地方，獲得11次公督盟評鑑優秀立委，更得到69位里長，超過9成連署支持連任。

蘇巧慧強調，自己所爭取的這些政績，橫跨行政院歷任院長林全、賴清德，以及蘇貞昌、陳建仁，她非常感謝每一位院長均積極任事，才能讓樹林、鶯歌、新莊的建設一項項動起來，這次也特別邀請「護國院長」蘇貞昌在競選影片中配音推薦，也是希望感謝歷任院長的努力。

蘇貞昌則在競選影片中先稱讚蘇巧慧11度獲得公督盟評鑑為優秀立委，是公民評鑑第一名的委員，同時細數蘇巧慧不但爭取到中小學班班有冷氣，改善選區內學校操場及教室軟硬體，更關心民眾權益，連新住民、原住民等不同族群都成為蘇巧慧朋友。

針對蘇巧慧的國會表現，蘇貞昌指出，蘇巧慧是第一個提出太空發展法的立委，如今台灣已經有自己的氣象衛星；為了照顧國民健康，蘇巧慧也成功爭取編列 100億元的癌症新藥基金。蘇貞昌更在影片中強調，選對人，才能讓國家走對方向，呼籲民眾投給認真做事的蘇巧慧，讓她繼續守護新北。

蘇巧慧強調，非常感謝「護國院長」的肯定，但選舉到最後關頭，一刻都不敢鬆懈，從早上7時站路口，一直到晚上9時徒步掃街，每天行程都滿滿滿，希望讓更多選民知道這7年多來為樹林、鶯歌、新莊帶來的改變，呼籲民眾一定要出門投票，給認真做事的人一個公道。

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