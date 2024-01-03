蘇巧慧最新競選影片上架　「護國院長」獻聲讚「第一名立委」

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蘇巧慧強調，自己所爭取的這些政績，橫跨行政院歷任院長林全、賴清德，以及蘇貞昌、陳建仁，她非常感謝每一位院長均積極任事，才能讓樹林、鶯歌、新莊的建設一項項動起來，這次也特別邀請「護國院長」蘇貞昌在競選影片中配音推薦，也是希望感謝歷任院長的努力。
蘇貞昌則在競選影片中先稱讚蘇巧慧11度獲得公督盟評鑑為優秀立委，是公民評鑑第一名的委員，同時細數蘇巧慧不但爭取到中小學班班有冷氣，改善選區內學校操場及教室軟硬體，更關心民眾權益，連新住民、原住民等不同族群都成為蘇巧慧朋友。
針對蘇巧慧的國會表現，蘇貞昌指出，蘇巧慧是第一個提出太空發展法的立委，如今台灣已經有自己的氣象衛星；為了照顧國民健康，蘇巧慧也成功爭取編列 100億元的癌症新藥基金。蘇貞昌更在影片中強調，選對人，才能讓國家走對方向，呼籲民眾投給認真做事的蘇巧慧，讓她繼續守護新北。
蘇巧慧強調，非常感謝「護國院長」的肯定，但選舉到最後關頭，一刻都不敢鬆懈，從早上7時站路口，一直到晚上9時徒步掃街，每天行程都滿滿滿，希望讓更多選民知道這7年多來為樹林、鶯歌、新莊帶來的改變，呼籲民眾一定要出門投票，給認真做事的人一個公道。
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