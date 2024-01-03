王欣儀姊姊遭捅39刀身亡！男友戴立忍「拍這2部電影」藏無盡思念
國民黨台北市議員王欣儀今（3）日在臉書分享，親姊姊王婉儀在19歲那年被求愛不成的男同學刺死的經歷，堅持自己「反對廢死」的立場，也讓王婉儀當年的男友戴立忍，再度掀起話題。事實上，當年人在軍中服役的戴立忍，痛心到無法接受，事後戴立忍也自然而然地把這份對女友的思念寫進作品裡，令人相當感動。
記者詹鎰睿／綜合報導
戴立忍2018年在《沈春華life show》時打開心防，提到當年女友王婉儀遇害的故事，他說，在金門才剛入伍3個月的他，一看到新聞時徹底崩潰，長官得知後還害怕他想不開，決定將其軟禁，同袍們也都能體諒戴立忍的心情，每次送來的三餐，都會遞上一瓶金門高粱，希望戴立忍能暫時用酒精麻痺自己。
戴立忍坦言，他花了10多年才走出來，逐漸接受這件事為生命的一部分。沈春華詢問，這段過往是否成為他創作的動力？戴立忍則說，他在編劇、執導電影《兩個夏天》時，就被作家好友駱以軍剖析後發現，「你就是在寫自己啊！」
此外，戴立忍自編的電影《不能沒有你》完成後，他回頭查看時才突然發現，原來自己會多次把生命經歷或是欠缺，默默投入電影中，也讓他忍不住在節目上感性表示，「我也很希望我能一直看、一直看、一直看，我就能看到她（王婉儀），知道她過得好不好。」
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