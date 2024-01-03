吳奇隆微博無預警「封鎖劉詩詩」　實測屏蔽3字詞再傳婚變

王欣儀姊姊遭捅39刀身亡！男友戴立忍「拍這2部電影」藏無盡思念

▲議員王欣儀以親姊姊被殺害的經歷，堅持「反對廢死」立場，也讓戴立忍把對女友的無盡思念，寫進電影裡的故事，再度掀起討論。（圖／戴立忍臉書）
▲議員王欣儀以親姊姊被殺害的經歷，堅持「反對廢死」立場，也讓戴立忍把對女友的無盡思念，寫進電影裡的故事，再度掀起討論。（圖／戴立忍臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

國民黨台北市議員王欣儀今（3）日在臉書分享，親姊姊王婉儀在19歲那年被求愛不成的男同學刺死的經歷，堅持自己「反對廢死」的立場，也讓王婉儀當年的男友戴立忍，再度掀起話題。事實上，當年人在軍中服役的戴立忍，痛心到無法接受，事後戴立忍也自然而然地把這份對女友的思念寫進作品裡，令人相當感動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴立忍2018年在《沈春華life show》時打開心防，提到當年女友王婉儀遇害的故事，他說，在金門才剛入伍3個月的他，一看到新聞時徹底崩潰，長官得知後還害怕他想不開，決定將其軟禁，同袍們也都能體諒戴立忍的心情，每次送來的三餐，都會遞上一瓶金門高粱，希望戴立忍能暫時用酒精麻痺自己。

▲戴立忍2018年上節目時坦言，把對女友的無盡思念，寫進電影裡面，令人動容。（圖／中天娛樂頻道YouTube）
▲戴立忍2018年上節目時坦言，把對女友的無盡思念，寫進電影裡面，令人動容。（圖／中天娛樂頻道YouTube）
戴立忍坦言，他花了10多年才走出來，逐漸接受這件事為生命的一部分。沈春華詢問，這段過往是否成為他創作的動力？戴立忍則說，他在編劇、執導電影《兩個夏天》時，就被作家好友駱以軍剖析後發現，「你就是在寫自己啊！」

此外，戴立忍自編的電影《不能沒有你》完成後，他回頭查看時才突然發現，原來自己會多次把生命經歷或是欠缺，默默投入電影中，也讓他忍不住在節目上感性表示，「我也很希望我能一直看、一直看、一直看，我就能看到她（王婉儀），知道她過得好不好。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康
 

王欣儀姐姐19歲遭殺害棄屍　當時男友是戴立忍！花10年才走出來

戴立忍鍾愛桂綸鎂18年！《明天》當爸爸了　兒子驚爆遭校園霸凌

桂綸鎂戴立忍愛了18年！約會帶電燈泡　小17歲影后：他讓我很安心

金鐘58／桂綸鎂不談《台北女子》速食戀愛　情纏戴立忍18年吐心聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選