今晨苗栗公館8.4度！13縣市「低溫特報」 週末再挑戰11度冷空氣
大陸冷氣團發威！今（4）日各地清晨寒涼，台灣本島平地最低溫出現在苗栗公館的攝氏8.4度，中央氣象署針對13縣市已發出「低溫特報」；氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明日、週六（1月5日至1月6日）短暫回暖、天氣晴朗，下週日（1月7日）東北季風南下，迎風面北部、東北部轉有局部短暫雨；氣象署說明，下週一（1月8日）最冷，北台灣低溫預估僅攝氏14度，局部地區可能來到攝氏11至12度。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日「大陸冷氣團」轉乾，北部晴時多雲，中南部晴朗穩定，東半部零星降雨也趨緩，白天北台灣偏涼、南台灣體感舒適，早晚氣溫都很低，部分平地有攝氏10度左右氣溫出現的機率，各地區氣溫分佈上，北部攝氏10至20度，中部攝氏9至24度，南部攝氏10至26度，東部攝氏12至23度。
針對大陸冷氣團影響，中央氣象署也發布「低溫特報」，提醒台南以北及宜蘭局部等13縣市，今日上午有攝氏10度以下氣溫發生的機率，要注意保暖及日夜溫差，留意早晚低溫導致的呼吸道及心血管疾病。
吳德榮說，明日、週六各地晴朗穩定，「大陸冷氣團」漸減弱，氣溫回升，白天北台灣舒適、南台灣微熱，入夜受「輻射冷卻」效應，氣溫很低，明晨及週六清晨、中部以北部分平地仍有攝氏10度左右低溫出現的機率，應持續注意。
吳德榮提醒，下週日另一小波「東北季風」南下，迎風面有局部短暫雨，氣溫略降，背風面晴朗穩定。下週一至下週二（1月8日至1月9日）東北季風減弱，氣溫回升，下週三（1月11日）東北季風再增強，氣溫下降，3天期間北部及東半部雲量偶爾增多、有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。