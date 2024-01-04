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頂呱呱新春「6炸雞299元」！拚肯德基「5炸雞+2蛋撻+2小可」也299

▲頂呱呱新春3款「開啟好雞運」優惠餐，「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元，力拚肯德基優惠代碼「40558」，大嗑「5炸雞+2蛋撻+2小可樂」也299元，好康一次整理。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱新春3款「開啟好雞運」優惠餐，「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元，力拚肯德基優惠代碼「40558」，大嗑「5炸雞+2蛋撻+2小可樂」也299元，好康一次整理。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024年也要繼續當炸雞富翁！頂呱呱宣告即日起推出新春優惠，限定3款「開啟好雞運」優惠餐，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元，力拚肯德基優惠代碼「40558」，大嗑「5炸雞+2蛋撻+2小可樂」也只要299元，好康一次整理。

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📌3組新春優惠套餐！頂呱呱「6炸雞299元」
頂呱呱最早釋出2024年新春優惠，即日起至1月14日開吃限定3款「開啟好雞運」優惠餐，預料會是最搶手的「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。

▲頂呱呱「新春6塊雞餐」299元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱「新春6塊雞餐」299元。（圖／頂呱呱提供）
而「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）；「滿福雞塊新春餐」則是「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元），而且套餐可樂還可升級更換大杯或其他飲品，現省131元。

▲「炎上雞翅新春餐」主打辣味炸雞與辣味雞翅組合，也是特價299元。（圖／頂呱呱提供）
▲「炎上雞翅新春餐」主打辣味炸雞與辣味雞翅組合，也是特價299元。（圖／頂呱呱提供）
▲豪爽吃阿勇雞塊24塊的「滿福雞塊新春餐」則特價199元。（圖／頂呱呱提供）
▲豪爽吃阿勇雞塊24塊的「滿福雞塊新春餐」則特價199元。（圖／頂呱呱提供）
📌肯德基「40558」！5炸雞+2蛋撻+2小可樂只要299元
肯德基當然也沒在怕，優惠代碼「40558」大嗑「5塊咔啦脆雞+2顆原味蛋撻+2杯無糖茉莉綠茶(小)」只要299元（原價497元），飲料還可更換成可樂、七喜或紅茶等，相當於下殺61折、現賺198元！適用於官網預訂快取或掃碼點餐優惠碼，速食業者拚優惠，消費者划算吃好康。

▲肯德基優惠代碼「40558」，大嗑「5炸雞+2蛋撻+2小可樂」只要299元。（圖／頂呱呱提供）
▲肯德基優惠代碼「40558」，大嗑「5炸雞+2蛋撻+2小可樂」只要299元。（圖／頂呱呱提供）

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