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今晨8.4°C冷爆！7-11拿鐵第2杯9元、美式6折開喝　手搖飲買1送1

▲7-11今起至1月9日限定，大杯精品熱美式／拿鐵任選2杯119元。（圖／業者提供）
▲7-11今起至1月9日限定，大杯精品熱美式／拿鐵任選2杯119元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今晨大陸冷氣團發威，最低溫出現攝氏8.4度，天冷離不開溫暖被窩，快來杯咖啡提神醒腦，7-11今起至1月9日限定，大杯精品熱美式／拿鐵任選2杯119元，相當於原價110元的大杯精品拿鐵，再加9元多一杯，還有氮氣咖啡全品項「加1元多1件」，包括氮氣冷萃、氮氣玫瑰烏龍果茶都只要39元開喝。此外，還有《双十八木》手搖飲兩款指定品項買1送1，可混搭。

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7-11降溫咖啡優惠，即起至1月9日前，門市大杯精品熱美式／拿鐵任選2杯119元，換算下來大杯熱精品拿鐵原價110元，加9元多一杯；大杯熱精品美式原價100元、特價60開喝，相當於6折優惠。

▲7-11即起至1月9日前，門市大杯精品熱美式／拿鐵任選2杯119元。（圖／7-11）
▲7-11即起至1月9日前，門市大杯精品熱美式／拿鐵任選2杯119元。（圖／翻攝自7-11官網）
還有即日起至1月23日前，7-11門市氮氣咖啡全品項可享，同價位任選「加1元多1件」，全台販售氮氣咖啡門市一鍵查詢

◾大杯氮氣冷萃咖啡，原價77元、特價39元

◾焙烤榛果風味氮氣咖啡，原價99元、特價50元

◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶，原價77元、特價39元

◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶，原價99元、特價50元

◾西西里檸檬氮氣咖啡，原價99元、特價50元

▲7-11慶祝2024年到來，氮氣咖啡加1元多1件。（圖／翻攝自7-11FB）
▲7-11氮氣系列全品項加1元多1件，包括大杯氮氣冷萃咖啡，原價77元、特價39元。（圖／翻攝自7-11官網）

手搖飲《双十八木》自1月5日起至1月8日限定，購買大杯黑糖珍珠／布丁鮮乳買1送1優惠，可混搭、僅門市現場適用，除彰化員林、台南安平、台南民生、台南育德、高雄湖內門市無販售優惠指定品項，其餘門市皆有販售。

▲手搖飲《双十八木》自1月5日起至1月8日限定，購買大杯黑糖珍珠／布丁鮮乳買1送1優惠。（圖／《双十八木》）
▲手搖飲《双十八木》自1月5日起至1月8日限定，購買大杯黑糖珍珠／布丁鮮乳買1送1優惠。（圖／官方粉專）


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