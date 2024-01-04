免費喝！秀「排骨便當」送TEA TOP茶王　1元喝鶴茶樓3款手搖飲料

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TEA TOP第一味岡迎接2024年就玩創意，一日限定1月8日到全台門店，秀出手中的「排骨便當」給店員看，就免費送「仙楂108」茶王（每店限量50杯），還幽默提醒是要出示排骨便當本人，照片不算。
並加碼1月9日至1月14日，出示排骨便當、或購買排骨便當的發票，也能享仙楂108「現折10元」優惠；建議手搖飲料控們，TEA TOP的「仙楂108」茶王點微糖微冰最順口。
TEA TOP也預告新春茶禮盒優惠活動，主打採用日本充氮技術的三角立體茶包，獨立包裝以保持最佳新鮮風味，冷泡或熱泡都很適合；共有108清香茶王或日月潭紅茶兩款10入組合，1月15日至1月22日早鳥預購可享兩款茶禮盒500元優惠價，1月29日到店消費滿百或選購「找奶茶系列」任一飲品，則贈新春「龍新大悅」紅包袋＋108清香茶王即沖包乙份，數量有限，送完為止。
📌只要1元！鶴茶樓新店開幕3大手搖飲料優惠
鶴茶樓歡慶板橋新埔店1月5日試營運、1月6日正式開幕，祭出三大明星商品中杯500ml「每杯只要1元」！提醒大家，活動飲品比例固定，「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰。限1月6日當天，1PM、6PM兩個時段，各售三款共120杯；每人限購1杯，電話自取、外送不適用。