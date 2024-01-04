「爺孫戀」林靖恩跨年流落街頭！遭控飯店砸電視 臉書吐37字更謎
資深音樂人李坤城2023年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，而他小40歲妻子林靖恩在這之後，和李坤城兒子李卓軒爆出遺產糾紛，最終由林靖恩獲得房產，並立即拋售。林靖恩賣房後曾被爆料天天住飯店抽菸酗酒，2日竟被人目睹她跨年夜流落街頭呆坐在ATM旁邊，同時她也被多家飯店業者指控砸毀電視等惡行。林靖恩今（4）日稍早在臉書上寫下37字，內容卻讓人看得一頭霧水，不知是否在回應近期風波。
記者賴禹妡／綜合報導
林靖恩今日稍早於臉書發文，寫下「追蹤你很丟臉，我害怕讓朋友知道，N年快樂，咖啡、美酒、花月、拉面，該昏，我們讓你忘記，頂級的」，整段文字讓人看得一頭霧水，但仍有部分網友按下加油表情符號給予她支持。
林靖恩跨年夜被發現呆坐在ATM內，之後被台中飯店業者指控，林靖恩在房間內砸毀新電視，雖然當場拿出信用卡賠償1萬多元，但仍被飯店方要求離開；林靖恩隨即前往隔壁飯店辦理入住，但她精神恍惚、語無倫次，再加上該飯店主管聽聞林靖恩住房行徑，也嚇得立刻退錢，請她離開，但林靖恩卻持續在飯店外徘徊，甚至多次做出騷擾舉動。
不只如此，林靖恩也遭其他受害飯店爆料，曾在房內砸毀石桌、擺設等物品，甚至還一度想拿滅火器襲警，目前已被「林酒店」列入黑名單。林靖恩在此之前被李坤城兒子指控，她在李坤城過世前就時常抽菸酗酒、摔東西，已經長達10年沒有工作。對於近期糾紛，《NOWnews今日新聞》記者透過臉書私訊林靖恩本人，截稿前尚未得到回應。