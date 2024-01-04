虎航今天10:00開搶！飛仙台單程僅2699元起 樂桃新年促銷剩今天
台灣虎航今（4）日10:00開始～01月05日23:59，針對台北飛仙台推出促銷票，可預訂的出發日期為2024年1月5日～3月30日，將有單程未稅價最低2699元起的優惠。另外樂桃航空也有促銷機票，針對2024年4月9日～6月28日台北飛往大阪（關西）、台北飛往東京（羽田），將有單程最低2750元起的優惠，活動僅剩今天最後一天。
記者葉盛耀/綜合報導
台灣虎航每週二、四、日可直飛仙台，仙台為日本東北重要一大城市，周邊景點不少，像是著名的溫泉度假區銀山溫泉，又或是搭新幹線到白石市，去藏王狐狸村，抑或從宮城側前往藏王欣賞藏王樹冰抑或是滑雪，交通都非常便捷。今（4）日10:00開始～01月05日23:59，針對台北飛仙台推出促銷票，將有單程未稅價最低2699元起的優惠，可出發日期為2024年1月5日～3月30日。
樂桃航空的NEW YEAR SALE活動，僅剩今（4）天下訂，台北（桃園）飛往東京（羽田）將有單程未稅2960元起的優惠。台北飛往大阪（關西）、台北飛往東京（羽田），則將有單程最低2750元起的優惠。提醒以上皆為單程未稅價，且此次優惠活動不加收燃油附加費，但是4月26日～5月6日、6月7日～6月11日不適用。且需注意的是，羽田機場飛回桃園的時間為凌晨5點，不習慣紅眼班機的民眾不建議搶訂。