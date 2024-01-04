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MLB／教士隊吹起亞洲球風！簽下韓國終結者高佑錫2年約450萬美元

▲韓國隊王牌救援高佑錫加入教士隊，預計將扛起終結者的角色。（圖／JomboySports推特)
▲韓國隊王牌救援高佑錫加入教士隊，預計將扛起終結者的角色。（圖／JomboySports推特)

記者吳政紘/綜合報導

韓國終結者來了！根據美國媒體《The Athletic》記者Dennis Lin報導，聖地牙哥教士已經敲定和韓職球隊LG雙子終結者高佑錫的合約，這份合約為2年450萬美元（約1億3981萬台幣），附帶2026年賽季的雙向選擇權，他有機會跟大谷翔平、達比修有、松井裕樹、金河成、山本由伸一起參加明年3月的韓國教士、道奇隊開幕戰。

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高佑錫之前因為經典賽的發言受到注目，他提到自己可能會對大谷翔平投出觸身球，引發譁然，而他之後也補充，並道歉這並非他本意。

高佑錫自2019年開始轉任終結者，均速落在約154公里，最快可以飆158公里左右，高佑錫韓職生涯繳出防禦率3.18、139次救援成功，已經是韓國最好的終結者。

教士隊Josh Hader今年選擇投入自由市場，《紐約郵報》記者Jon Heyman認為高佑錫有望接下終結者位置，不過得和日籍左投松井裕樹、前阪神虎守護神Robert Suarez一同競爭，3人都效力過亞洲職棒。

高佑錫打過2019年世界12強賽，東京奧運、2023年世界棒球經典賽，杭州亞運，實力被評為很高水準。

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