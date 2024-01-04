高雄市總統副總統選舉人數231萬餘人 鳳山區選舉人數最高
第十六任總統副總統及第十一屆立法委員選舉即將在113年1月13日投票，高雄市選委會今(4)日公告總統副總統及立委選舉的投票選舉人數，總統副總統選舉人數達到231萬2303人；立委不分區選舉人數為231萬4022人，立委區域選舉人數為227萬7395人。其中各行政區統計，鳳山區最多選舉人數有29萬6968人，其次為三民區28萬458人，第三是左營區16萬2368人。
記者郭凱杰／高雄報導
若以年齡層區分，其中以40至49歲的選舉人數最多，有46萬餘人，其次為50至59歲，有42萬餘人。第三是60至69歲有39萬餘人。
根據高雄市選委會統計，高雄市總統副總統選舉人數為231萬2303人，其中，高雄第1選區選舉人數21萬7467人，第2選區26萬3401人，第3選區31萬4457人，第4選區27萬0354人，第5選區30萬2097人，第6選區31萬3653人，第7選區29萬3502人，第8選區30萬2464人；立委平地原住民選舉人數為1萬192人、立委山地原住民選舉人數為1萬6417人。
總統選舉高雄市各年齡層的選舉人數，20至29歲有32萬6043人、30至39歲有37萬611人、40至49歲有46萬689人、50至59歲有42萬4534人、60至69歲有39萬5427人、70至79歲有23萬4232人、80至89歲有8萬5506人、90歲以上有1萬5261人。