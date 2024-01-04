鬧鐘訂起來！台鐵春節連假「加開234列次」 1/9開放搶票
台鐵公司化後迎來首個春節，台鐵宣布，春節疏運期間加開234列次，自9日起開放訂票，疏運期間，全線運能較平日增加6%，與112年春節相比，平均每日增加7994個座位數，平均每日增加791645座位公里。有需求的民眾別錯過。
記者許若茵／台北報導
台鐵公司說明，為113年春節連假疏運旅客需要，自2月6日至2月15日止共計10天，全線加開各級列車總計234列次，其中包含2月7日、2月8日及2月13日、2月14日東部幹線實名制列車8列次；2月7日及2月13日東部幹線紅眼列車2列次（提供7折優惠）；2月7日至2月15日彰化-花蓮跨線對號列車16列次；2月8日至2月14日湖口-台東跨線區間快車14列次；2月8日至2月14日西部幹線南港-彰化對號直達車14列次、七堵-潮州半直達對號車14列次、七堵-高雄區間快車14列次以及2月12日至2月14日海線七堵-彰化對號車6列次。另為加強疏運旅客，於113年2月6日至2月15日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司提醒，本次春節疏運於1月9日0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，1月10日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至2月15日的乘車票。另加開的8班東部幹線實名制自強號列車，於1月11日0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、111年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等之民眾得以實名制方式預訂乘車票。另花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，開放訂票期程將另行公告。