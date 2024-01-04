賴清德選前喊公開高端合約 柯文哲批：為小錢讓台灣人民陷入危險
政府採購高端疫苗爭議未解，民進黨總統候選人賴清德在選前喊贊成公開高端疫苗採購合約，引發討論。民眾黨總統候選人柯文哲今（4）日質疑為何一年多前在吵時不公佈，並痛批民進黨為了一點小錢讓全國人民陷入危險。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午在新竹展開車掃行程，出發前接受媒體聯訪，媒體詢問賴清德喊讚成高端疫苗合約，但是前衛福部長陳時中、現任衛福部長薛瑞元好像都沒有要挺疫苗公開，柯文哲表示，他跟民進黨分手是從基隆輕軌開始，知道國家的錢不是這樣用，到高端就徹底翻臉，政治不可以連良心都沒有，都已經在死人、疫情爆發，還要為了一點小錢讓全國人民陷入危險，這超過他當醫生的道德底線。
柯文哲批評，這都是民進黨的話術，就算現在公開，公開也不對，不公開也不對，「為何一年多前人家在吵為何不公開？奇怪？」他們說保存，不是封存，他想到是停電、不是缺電，（私菸案）是超買，不是走私，超徵不是超收，每天都發明新名詞。昨天陳時中說，「是保存，不是封存」，應該給民進黨編一本幹話錄。
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