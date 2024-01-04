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大象體操跨年喊「有人拿刀」引恐慌被轟！貝斯手控等不到民視回應

▲大象體操唱高雄跨年時，貝斯手脫口「有人拿刀」，引起現場恐慌。（圖／民視）
▲大象體操唱高雄跨年時，貝斯手脫口「有人拿刀」，引起現場恐慌。（圖／民視）

記者吳雨婕／綜合報導

樂團大象體操貝斯手張凱婷在高雄跨年晚會上，脫口「有人拿刀」，引起現場恐慌，經過警方調查後該男子拿的其實是原子筆，虛驚一場。但張凱婷卻因此被外界批評，在事發後她趕緊在臉書發文還原當日情況，而事隔3天，張凱婷再度於臉書發文，提到遲遲等不到主辦單位的回覆，無奈提到：「如果有想了解的朋友，請直接去問民視或是市政府。」

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張凱婷提到事情發生後，團隊試圖與主辦單位民視聯繫，對方的窗口承諾會統一說法向公眾傳達事實，所以大象體操第一時間沒有發言，只表示以主辦單位回應為主，演出後隔天，大象體操團隊打電話打了一整天給民視的窗口，都沒人接，後來聯繫上了，卻也沒有進一步的回覆。她表示，大象體操當天看到台下有人在推擠，耳機聽到的第一句話就是「有人拿刀」，之後就是「下台」，「因此，在那段時間裡主辦單位做了什麼決策、或這就是決策，我很想知道。」

▲大象體操、血肉果汁機與九天民俗技藝團合作，登上「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」舞台。（圖／高雄電影節提供）
▲▼大象體操貝斯手張凱婷再度發文，提到一直沒收到主辦單位的回應。（圖／高雄電影節提供、瘋戲樂工作室提供）
▲大象體操的貝斯手張凱婷將現場演奏24場《怪胎》，近半年都聽著王希文的歌聲入睡。（圖／瘋戲樂工作室）
 
張凱婷無奈的說：「大象體操當天團隊只有五個人，而民視與市府的團隊則是有數十人遍佈後台、外場控台，我相信他們應該有辦法更全面地掌握到情報。由於我目前得不到任何內部資訊，所以如果有想了解的朋友，請直接去問民視或是市政府。」




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