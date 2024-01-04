新北漁港垂釣還能品嚐在地茶品 石門草里體驗魚大咬及品茗吃美食
新的一年到來，在迎接即將到來的農曆春節假期，新北市政府漁業及漁港事業管理處推薦可以利用周休假期到新北市石門區，到草里漁港品嚐在地的特色美食、茶飲及釣具租借服務，還可以逛一逛附近茶山步道內日治時期延續下來的茶園，感受山與海的雙重體驗。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府漁業及漁港事業管理處長簡明雄表示，近年推動「嗨漁港」計畫，翻轉民眾對漁港的既有印象，透過藝術品的創作將「藝術力」融入草里漁港，港內的草里驛棧也結合農漁會販售在地特色餐點及農漁產品，讓民眾來草里漁港不僅可在驛棧休憩與品嚐在地石門鐵觀音，也可在港內體驗垂釣，順道還能至鄰近的茶山步道健行探訪山中茶園，體驗北海岸的漁港特色。
新北市政府漁業及漁港事業管理處說明，金山區漁會經營的「金點草里驛棧」，結合全國唯一漁港內的「海之音」裝置藝術，讓民眾透過聽筒聽到來自海中槍蝦活動、透抽求愛、船隻行駛等獨一無二的聲音，還能現場聆聽漁港海風及潮汐拍打的自然聲音；另也提供釣具租借服務，服務釣客與親子享受釣魚樂趣及休憩，並於港內設置「大咬貓」、「草里ㄟ家」塗鴉、「大咬壁畫牆」、「草里好朋友」等裝置藝術，透過藝術力的融入，讓民眾感受及體驗海洋魅力。
石門區公所區長曾明華表示，位於北海岸臺地背側的石門，製茶已有百年歷史光景，不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質，得天獨厚的地理位置，造就石門鐵觀音甘醇可口、別具風味；在驛棧品嚐完鐵觀音奶茶後，可由草里漁港斜對面草里市民活動中心旁道路，前往茶山步道入口，車程約5分鐘，步道沿途兩側是各式的茶花及茶園，可漫步其中欣賞滿山的綠意與茶香，而步道的盡頭是海拔約四百公尺的觀賞台，從這可遠眺太平洋，也可俯看石門風情，將山巒風光盡收眼底。