2024象限儀座流星雨今晚爆發！每小時110顆 最美觀賞時間地點曝
2024首場流星雨「象限儀座流星雨」今（4）日晚上達到極大期，每小時天頂流星數上看110顆，中央氣象署指出，「象限儀座流星雨」極大期從下午4時59分開始，上半夜觀賞條件較佳，下半夜觀賞流星雨將受到月光影響，今年象限儀座流星雨持續時間至1月12日，民眾可把握午夜前的時間，在下班後到光害少的地方，就能用肉眼看見流星雨的美麗。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，2024年象限儀座流星雨極大期將出現於今晚下午4時59分，輻射點約5日午夜0時由東北方地平升起，但週五凌晨0時30分月亮會升起，月光會影響象限儀座流星雨的可見度，因此上半夜月出前，觀賞條件較佳，預估每小時所能見到亮度大於+6.5等的流星數量。
台北市立天文館研究助理段皓元指出，象限儀座流星雨的輻射點雖然是從東北方升起，但實際上，流星的出現不會有特定方位，最好的觀賞方式就是「躺下、面朝天空」，地點部分則要選擇「光害不高的地方」，例如高山、海邊、高樓較少的鄉村地區等，只要光害少，基本上肉眼就能看見象限儀座流星雨的美貌。
此外，若民眾不方便或沒時間外出，台北市立天文館也會在1月4日晚間8時起，於YouTube進行線上直播，將流星雨實況帶到觀眾眼前。天氣部分，中央氣象署則指出，雖然有大陸冷氣團影響，但環境轉乾，各地都是多雲到晴，降雨較少，對於想看流星雨的民眾影響不大。