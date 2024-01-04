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國中教育會考5月18日登場！各考區簡章明公告、3月7日開始報名

▲113年國中教育會考訂於5月18、19日舉行，各考區簡章自明（5）日起公告。（圖／教育部提供）
▲113年國中教育會考訂於5月18、19日舉行，各考區簡章自明（5）日起公告。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

113年國中教育會考訂於5月18、19日舉行，各考區簡章明（5）日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，透過國中教育會考網站也可連結，各考區試務會並將販售紙本簡章；教育部提醒，3月7至9日受理報名，考生務必留意試務期程，以免影響應試。

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教育次指出，國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單一選擇題為主，計分方式採三等級制，強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部表示，國民中學應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免繳報名費，由就讀學校於3月7至9日集體報名。

個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的非應屆畢業生，酌收報名費500元，於3月4日9點起至3月6日17點前，上網填寫報名資料，並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表；再於3月7至9日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名。後續將於4月12日寄發准考證，6月7日寄發成績通知單及開放網路查詢成績。

另外，教育部指出，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依其英語（閱讀）答對題數加註標示。

113年的考試日程，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8點20分開始。

教育部提醒，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，以免違規。

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