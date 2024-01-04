秋葉原隨機砍人、魚町銀天街大火！地震、飛機相撞　眾：天佑日本

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元旦當天，在日本時間1日下午4時10分，日本西側石川縣發生多起地震，其中能登半島7.6強震規模最大，造成大量建築倒塌，輪島市市區頻傳大規模火災。日本石川縣政府公布，截至4日上午，已造成最少78人死亡，3百多人受傷，「黃金72小時」關鍵救援期將在今晚期滿，不過重災區仍有失蹤人數不明，等待救援。
2024年1月2日：日本飛機相撞，保安廳飛機5死
1月2日在日本當地時間5點55分，羽田機場發生飛機相撞事故。一架日本航空班機降落滑行時，與跑道上的海上保安廳飛機擦撞，日航飛機爆炸起火，變成巨大火球在跑道上滑行，機上12名機組人員、367名乘客，共379人全員平安撤離，不過海上保安廳飛機上有6人，確認5死，1人重傷搶救中。
羽田空港でのJAL機と海保機の衝突事故、2024年1月3日下午：「魚町銀天街」商店街大火
亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りします。ペットを飼っていて家族の一員になっている身としては、どうか旅客機の貨物置場にペットが居なかった事を願うばかり😣この辺の情報開示も今後されていくのでしょうか？#羽田空港衝突事故 #JAL516便 #JAL機炎 pic.twitter.com/oZvwmZHAte
— ぽぬ (@rietty29) January 3, 2024
1月3日下午3時許，位在北九州市的「魚町銀天街」內的鳥町食堂街，大火延燒約13個小時，約當地時間今（4）日凌晨4時左右才被撲滅。根據日媒報導，起火點疑似來自烹調用鍋子，所幸附近鄰居都已經疏散，目前無傳出人員傷亡。創立在1951年的魚町銀天街，位於JR小倉站附近，是日本史上第一個拱廊式商店街，也是熱門的北九州觀光景點。
警察によりますと、3日午後3時すぎ、北九州市小倉北区魚町で「建物が燃えている」と、消防に通報があったということですhttps://t.co/JXqhkJwTOq#nhk_video pic.twitter.com/Lp7P2o64gY2024年1月3日晚間：秋葉原站發生隨機砍人
— NHKニュース (@nhk_news) January 3, 2024
綜合日媒報導，1月3日晚間接近23:00（台灣時間晚間22:00），東京JR山手線一輛列車行駛接近秋葉原站時，一名估約20多歲、身穿白色大衣搭配短裙的女子，突然抽出預藏刀械，隨機攻擊身邊陌生乘客，導致4名男子的背部和胸部等部位中刀。受到此次事件影響，JR山手線自晚間22:56分（台灣時間晚間21:56）左右一度暫停行駛，據悉目前為正常行駛。
【速報】秋葉原駅の電車内で刃物女が包丁を振り回して4人が刺された日本事件頻傳，有網友在PTT上以「天阿 2024怎麼了？」為標而發文，不少網友湧入留言祈禱日本加油、大家平安等，而從日本來到台灣發展演藝事業的日本籍女星愛紗（千田愛紗）以及許多網友，也紛紛都集氣希望「天佑日本」。
貞子みたいな女が犯人か？
男性2人は背中や胸を刺された。
男性(24)によると車内で座っていたところ右胸あたりに衝撃を感じた。足元に包丁が落ちており近くに若い女が無言で立っていた。
どんだけ怖い事件だよ。#秋葉原 #貞子 https://t.co/4R1lhuOKne pic.twitter.com/YwQnXKSUSe
— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) January 3, 2024