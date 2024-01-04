摩斯漢堡聯名《航海王》開賣魯夫肉餅！週邊24款一次看：免費拍貼

秋葉原隨機砍人、魚町銀天街大火！地震、飛機相撞　眾：天佑日本

▲日本2024意外不斷，除能登半島7.6地震、羽田機場飛機相撞，昨（3）日又發生魚町銀天街大火、秋葉原隨機砍人事件。圖為日本航空客機，機體燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本2024意外不斷，除能登半島7.6地震、羽田機場飛機相撞，昨（3）日又發生魚町銀天街大火、秋葉原隨機砍人事件。圖為日本航空客機，機體燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

日本2024不平靜！自元旦以來，日本已歷經多起事件，元旦當天能登半島規模7.6強震，已至少78人死亡，重災區失蹤人數不明。1月2日羽田機場飛機相撞釀5死，昨（3）日魚町銀天街發生大規模火災，傍晚東京JR秋葉原站又發生隨機砍人案，共4人被砍傷。不僅日本民眾在Ｘ平台（推特）回顧感嘆，台灣民眾也紛紛祈願別再發生意外事件，願2024天佑日本！

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年1月1日：能登半島7.6強震，最少78死

元旦當天，在日本時間1日下午4時10分，日本西側石川縣發生多起地震，其中能登半島7.6強震規模最大，造成大量建築倒塌，輪島市市區頻傳大規模火災。日本石川縣政府公布，截至4日上午，已造成最少78人死亡，3百多人受傷，「黃金72小時」關鍵救援期將在今晚期滿，不過重災區仍有失蹤人數不明，等待救援。

▲日本石川縣能登半島的芮氏規模7.6強震，不只震垮不少建築物，還引發火災。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島的芮氏規模7.6強震，不只震垮不少建築物，還引發火災。（圖／美聯社／達志影像）
2024年1月2日：日本飛機相撞，保安廳飛機5死

1月2日在日本當地時間5點55分，羽田機場發生飛機相撞事故。一架日本航空班機降落滑行時，與跑道上的海上保安廳飛機擦撞，日航飛機爆炸起火，變成巨大火球在跑道上滑行，機上12名機組人員、367名乘客，共379人全員平安撤離，不過海上保安廳飛機上有6人，確認5死，1人重傷搶救中。

▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
▲日本東京羽田機場2日傍晚發生起火意外，一架日本航空客機降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火。（圖／美聯社 ／達志影像）
2024年1月3日下午：「魚町銀天街」商店街大火

1月3日下午3時許，位在北九州市的「魚町銀天街」內的鳥町食堂街，大火延燒約13個小時，約當地時間今（4）日凌晨4時左右才被撲滅。根據日媒報導，起火點疑似來自烹調用鍋子，所幸附近鄰居都已經疏散，目前無傳出人員傷亡。創立在1951年的魚町銀天街，位於JR小倉站附近，是日本史上第一個拱廊式商店街，也是熱門的北九州觀光景點。

▲日本北九州商店街「魚町銀天街」發生大規模火災事件。（圖／翻攝自朝日新聞）
▲日本北九州商店街「魚町銀天街」發生大規模火災事件。（圖／翻攝自朝日新聞）
2024年1月3日晚間：秋葉原站發生隨機砍人

綜合日媒報導，1月3日晚間接近23:00（台灣時間晚間22:00），東京JR山手線一輛列車行駛接近秋葉原站時，一名估約20多歲、身穿白色大衣搭配短裙的女子，突然抽出預藏刀械，隨機攻擊身邊陌生乘客，導致4名男子的背部和胸部等部位中刀。受到此次事件影響，JR山手線自晚間22:56分（台灣時間晚間21:56）左右一度暫停行駛，據悉目前為正常行駛。

▲日本昨（3）日晚間當地時間約11點，東京山手線秋葉原站一輛電車傳出車廂內有一位女子持刀揮舞攻擊其他乘客，造成4人受傷送醫。（圖／翻攝自NHK）
▲日本1月3日晚間當地時間約11點，東京山手線秋葉原站傳出車廂內女子持刀揮舞攻擊其他乘客，造成4人受傷送醫。（圖／翻攝自NHK）
日本事件頻傳，有網友在PTT上以「天阿 2024怎麼了？」為標而發文，不少網友湧入留言祈禱日本加油、大家平安等，而從日本來到台灣發展演藝事業的日本籍女星愛紗（千田愛紗）以及許多網友，也紛紛都集氣希望「天佑日本」。

日本地震緊急防災！NHK網站「1貼心改變」　達人：避難時刻很重要

日本強震逾50棟房屋倒塌　房子有「這3種」裂縫先別住！快找專家

剛蟬連日本旅館百選冠軍！石川「加賀屋」遇強震　門倒牆裂災情曝

日本石川地震！無敵鐵金剛作者故鄉大火　千年歷史輪島朝市恐全毀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選