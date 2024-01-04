目標2000萬名旅客！2024年越南觀光業全面復甦 去年觀光人數超標
越南觀光業正全面復甦，2023年越南全國共接待國際遊客約1250萬人次，遠遠超過2023年初提出的800萬人次目標。越南政府決議將2024年的旅遊人數目標，調升至2000萬人次，並期待今年也能如願達標。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據越南旅遊協會的統計數據顯示，去年越南共接待國內遊客1億五百萬人次，國際遊客則落在1250萬至1300萬人次。越南旅遊企業開足馬力，積極滿足國內外遊客的需求。與此同時，全國各地旅遊協會也加大對旅行社的扶持力度，加強推動旅遊項目和旅遊景點的合作，開發潛力巨大的新市場。
《越通社》報導，越南旅遊協會主席武世平表示：「首先，在客源方面，世界多國的客源還沒有恢復，所以要更加努力，加大推薦力度。其次，在產品方面，疫情之前遊客的需求與現在不同，遊客的偏好也發生了變化，因此旅遊業也必須進行相應的轉型，即必須創造更多、更適合的新興旅遊產品。第三，在人力資源方面，我們看到旅遊業的一半以上人力資源已經改行。最後，在旅遊推廣方面，還要加大力度，在國外市場推廣更多暢銷產品。」
今年越南旅遊業的目標是按照2019年的標準，全面恢復旅遊觀光活動，引進2000萬人次國際遊客。越南旅遊協會通訊傳媒部主任阮公歡說：「要確保越南國家和人民的形象是和平、美麗和安全的。這都是越南吸引遊客的有利因素，也是必要條件。」