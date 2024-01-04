德州撲克賭場以超商作掩護　中警逮捕23人

台中市北區文心路一處德州撲克賭場，以1樓便利超商做掩護，租用地下1樓作為大型百家樂和德州撲克賭博場所，並雇用8、9年級美女著火辣聖誕裝擔任荷官，另為避免賭客在該處亂停車為警取締，現場承租3個停車位，並以3輛房車接送賭客，以此方式躲避警方查緝，經營非法大型賭場。第二警分局申請特勤中隊協助攻堅，一舉逮捕賭客及賭場人員共23 人，查扣賭資30萬元。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市警局第二分局為淨化選前治安，特別針對轄內高樓林立特性，恐有潛藏詐欺、網路賭博機房、實體大型賭場等，執行清源專案3.0清查。第二分局佈線調查文心路一處便利超商地下室德州撲克賭場後，於112年12月底除向臺灣臺中地方法院聲請搜索票前往查緝。
警方出動偵查隊與派出所警力，並申請保安警察大隊特勤中隊警力6名到場支援破門攻堅，當場逮捕賭場45歲郭姓負責人、把風員工1名、櫃檯會計1名、現場員工3名、荷官4名等共10名、賭客13位合計23人，共查扣撲克牌、籌碼、骰子、賭資30萬元等證物，詢後分別依賭博罪移送法辦及依社會秩序維護法裁罰。有鑒於2024正副總統及立法委員選舉在即，第二分局賡續執行「清源專案3.0」各項工作，如有發現非法情事，將積極查辦，以淨化選前治安。