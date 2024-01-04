校園割喉案！教育部今討論輔導措施　教團籲增校安人員、設雙導師

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台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，面對高關懷學生轉銜輔導機制需要完備，中途學校中介普通學校輔導評估與資源協助機制更需強化。輔導機制與專業輔導人員陪伴應延伸至高關懷學生入普通學校，入校的緩衝適應機制要完備，待評估該學生身心穩定能適應學習才能結束輔導機制。
李惠蘭說，轉出學校的坦誠告知、信任與溝通；新學校在保護該生隱私時也應該設計制度讓所有學生受到保護。
李惠蘭指出，台灣的「少年事件處理法」對未成年人犯罪撐起強大的保護傘，對加害者有全方面的人權保障，包括「…視為未曾犯罪」、「…將少年之前案紀錄及有關資料予以塗銷」，將誤導未成年犯罪者視法為無物，覺得殺了人也沒關係，呼籲應修法保護良善之人、嚴懲惡行，讓高關懷學生走上正軌的同時，也需要保護一起就讀的同學們。
李惠蘭提到，《教師法》第32條授權各校校務會議因地制宜訂定輔導管教辦法，教育部無法律授權權限，卻技術性濫權行政指導，硬性限縮管教空間。建議鬆綁部頒「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，還給校園教師輔導管教更彈性自主權限，避免憂懼動輒得咎，誤陷懲處解聘的寒蟬效應而難以積極作為。
李惠蘭呼籲設置專責校安人員，與學校教師、行政密切合作，讓教師能專心回歸教學工作，校安人員須接受體能技術訓練與法律、輔導專業課程，訓練期滿成績及格者才能擔任，任職時定期參與相關培訓和專業發展，增強輔導管教能力。
另外，針對需特殊輔導管教的普通班級，她建議增加「副導師制度」，適時入班積極協助班級經營管理，藉由雙導師的人力共助，弭補現行學校輔導管教及家庭教養缺憾窘境。
插秧國際兒童教育創享協會理事長藍孟慧提到，校園安全不只是學校、教師的責任，家長、家庭教育也很重要，建議應強制請監護權人配合到校協助，要求監護人必需協助學校輔導、盡管教的責任。關注並積極處理「父母或監護人對兒童及少年疏於保護、照顧情節嚴重」，主管機關可請求法院宣告停止親權或監護權，也可另行聲請選定或改定監護人。
藍孟慧表示，要落實家庭教育實質教養功能，婚前強化家庭養育素養建構，而非轉嫁成為學校教育職責，應積極防範偏差行為少年之養成。「訓誡、假日生活輔導、交付安置輔導、保護管束與感化教育之執行」應明確立法責求教養父母，每週定期隨同至相關機構進行協同關懷教養教育課程。
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