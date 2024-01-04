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7-11總統大選優惠！美式25元、厚乳拿鐵買2送2　韓國泡麵半價吃

▲7-11提前公佈超商通路優惠，自1月12日起限4天，門市消費不限金額，即可加購濃萃美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11提前公佈超商通路優惠，自1月12日起限4天，門市消費不限金額，即可加購濃萃美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接總統大選返鄉投票人潮，7-11提前公佈超商通路優惠，自1月12日起限4天，門市消費不限金額，即可加購濃萃美式、厚乳拿鐵、珍珠奶茶買2送2，還有農心海鮮烏龍麵、松露造型可可球等不限金額家購買2送2，並且1月10日至15日還有12大品類指定商品可享有2件79折、4件75折，禮盒2件79折優惠。

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7-11門市自1月10日起至1月15日前「好運龍來開心價活動」，購買12大品類指定商品可享有2件79折、4件75折，禮盒2件79折；購買全品類商品結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶。

同時間，持6大銀行信用卡（國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦）、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。

▲7-11門市自1月10日至1月15日限時6天推出「好運龍來開心價活動」。（圖／7-11提供）
▲7-11門市自1月10日至1月15日限時6天推出「好運龍來開心價活動」。（圖／7-11提供）
至於最夯的現煮咖啡系列，1月12日起限4天只要單筆消累不限金額，指定商品買2送2，包括CITY CAFE濃萃美式、CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY PEARL珍珠奶茶、韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水、韓國熊津玉米鬚茶、農心海鮮烏龍麵等、

🟡活動時間：2024年1月12日至2024年1月15日
❗門市消費不限金額，即可享買2送2優惠

◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，原價50元、特價25元

◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，原價65元、特價33元

◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，原價60元、特價30元

◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元

◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，原價39元、特價20元

◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，原價15元、特價8元

◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，原價45元、特價23元

▲7-11好運龍來開心價活動，單筆消費不限金額，加購咖啡飲品買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11好運龍來開心價活動，單筆消費不限金額，加購咖啡飲品買2送2。（圖／7-11提供）
此外，OK超商年貨開賣，攜手網路名店推出好運蝦餅、多款獨賣肖像糖餅禮盒，並即日起至1月28日期間，早鳥優惠指定禮盒任2件9折優惠，預估可為整體春節禮盒提升2成業績。

其中獨家推出「尚野家 鱈魚香片燒-柴魚風味」與「正合味大片鱈魚燒」，兩項商品都有印有1億元的鈔票造型包裝，內裡則是以鱈魚為基底，製作成大片鱈魚香片燒，猶如大鈔票的外型，相當適合在過年送禮，預計於2月1日，全台門市獨家開賣。

▲OK超商年貨（圖／OK超商提供）
▲OK超商即日起至1月28日期間，早鳥優惠指定禮盒任2件9折優惠。（圖／OK超商提供）

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