7-11總統大選優惠！美式25元、厚乳拿鐵買2送2　韓國泡麵半價吃

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此外，OK超商年貨開賣，攜手網路名店推出好運蝦餅、多款獨賣肖像糖餅禮盒，並即日起至1月28日期間，早鳥優惠指定禮盒任2件9折優惠，預估可為整體春節禮盒提升2成業績。
其中獨家推出「尚野家 鱈魚香片燒-柴魚風味」與「正合味大片鱈魚燒」，兩項商品都有印有1億元的鈔票造型包裝，內裡則是以鱈魚為基底，製作成大片鱈魚香片燒，猶如大鈔票的外型，相當適合在過年送禮，預計於2月1日，全台門市獨家開賣。