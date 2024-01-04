新北猴硐煤礦博物園區規劃策展 再現礦業坑道、礦工奮鬥痕跡
新北市瑞芳區猴硐曾是重要煤礦產區，為讓更多人一窺當時礦業及礦工們生活的真實樣貌，新北市政府觀光旅遊局近日正規畫與礦工文史館耆老合作拓展，利用猴硐煤礦博物園區空間烘砂室進行策展作業，讓來訪遊客透過展覽，深入了解煤礦坑道及凝聚著血汗與奮鬥的聖地，不僅歷史回顧也感受昔日礦工曾經的辛苦與堅持。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，為持續保存昔日猴硐礦工留下的感人生活記憶與故事，思考現有瑞三鑛業整煤廠一期及未來進行之瑞三鑛業整煤廠周邊二期修復工程修復空間與使用方向，洽詢礦工文史館及礦工耆老意見，透過未來整煤廠二期工程完成後，讓猴硐煤礦歷史廊帶各館舍與礦工文史館保存的文物資料結合，並由礦工耆老傳承寶貴的口述歷史導覽，重現猴硐地區的礦業歷史記憶，並利未來導覽工作的延續。
新北市政府觀光旅遊局指出，猴硐煤礦博物園區具備豐富礦業文化記憶，為重現當年台灣煤業發展的生活歷史，2010年將昔日的瑞三煤礦舊址整修為猴硐煤礦博物園區，以瑞三鑛業整煤廠及周圍建築群構成，包含願景館、資訊站、柴油機車庫、烘砂室、礦工浴室及礦工宿舍等建築。
新北市政府觀光旅遊局說明，近期正討論規劃在猴硐煤礦博物園區的烘砂室推出有關地底下煤礦坑道文史等合作特展，展覽內容倚重礦工耆老前輩專業及經驗，帶領遊客走進令人感動的歷史長廊，一窺當時礦業及礦工們生活的真實樣貌。更多資訊可到新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。