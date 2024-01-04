支援日本強震災情　吳釗燮宣布捐贈6000萬日圓、衛福部設捐款專戶

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吳釗燮表示，今年1月1日的新年期間，日本能登半島發生地震，截自目前已經有73人死亡，蔡英文總統第一時間就表達對日本的慰問，並請他向片山和之代表轉達關心，「僅代表台灣人民和政府，再次向日本受災民眾，表達深切的安保和慰問。」
吳釗燮說，台日關係非常深厚，日本也一直是台灣人最喜歡的國家，「一位日本政界的朋友曾經說過，台灣和日本的關係不能說是朋友，而應該說是親密無家人，這些年來，台灣和日本總是在最需要幫助的時刻彼此及時伸出援手，的確就像親密的家人一樣。」
吳釗燮指出，向台南和花蓮的地震，日本第一時間就派遣救難專家前來協助、搜救，新冠疫情期間，也捐了420萬劑疫苗，日本前首相安倍晉三也說過，台灣有事就是日本有事，讓人感動不已。
吳釗燮說，為了響應民眾期盼，行政院責成衛生福利部開設震災帳戶，提供國內外民眾捐款，另外，他也宣布外交部代表政府，將捐贈6000萬日圓賑濟災民，政府資金將用於協助日本政府救援、以及災後重建的工作，期盼能夠幫助受災的民眾早日走出困境，恢復正常的生活。
吳釗燮表示，會請駐日代表處，持續和日本的相關單位保持密切聯繫，隨時準備提供進一步的協助 以及協調後續民間善款的捐贈事宜。
片山和之致詞時說，發生能登半島地震至今，台灣各界人士給日關懷與協助，他表示感謝，災難發生後立刻收到蔡總統為首的慰問，日本人再次認識到遇到困難的時候，在身邊有真正的朋友，這確實令人感到安心，謝謝台灣。
薛瑞元說，台灣與日本民眾一項秉持互相關懷互相關心的情誼，自從地震災情傳出後，就不斷詢問政府如何能夠捐款，所以衛福部接受行政院指示，很快設立捐款帳戶，讓民眾可以做捐款動作，包含中華郵政、國庫局、四大超商，另包含兆豐等銀行都可以捐款。薛瑞元最後表示，希望在事件之後，受災戶能夠得到妥善照護，傷者能夠平息、家屬能夠平復哀傷，度過這次災害。
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