NBA／嘴綠歸隊後能幫助勇士！主帥Kerr：他回歸後能打出高水平
美國職籃近況不佳的金州勇士，昨（3）日在主場對陣奧蘭多魔術，賽前吞下3連敗的勇士隊，期盼能在主場終止連敗窘境。在一哥Stephen Curry全場攻下36分的帶領之下，勇士最終以121:115收下勝利，目前戰績16勝17敗，下一場比賽對決金塊若贏球，勝率將重回5成大關。至於勇士防守大鎖「嘴綠」Draymond Green，日前因場上暴力動作，遭到聯盟無限期禁賽，將接受後續的心理輔導諮商，經聯盟許可後才能重返球場。他最近也被發現出席湖人一哥LeBron James的生日趴，主帥Steve Kerr今天受訪時透露，Green被禁賽後沒來球場團練過，不過相信他歸隊後能打出高水平籃球。
記者吳政紘、記者陳品翔/綜合報導
「我想大家都明白，他需要進行一些輔導。我認為從這個角度來看，遠離球隊的訓練是可以理解的。他一直都在訓練當中，仍然維持著正常的身體狀態。他精神狀況不錯，我們一直都有在訊息聯絡，他幹得不錯，聯盟必須決定什麼時候取消禁賽，我不知道那會是什麼時候。」Steve Kerr說到。
而根據美國知名記者Adrian Wojnarowski的消息，如果Green表現良好，最快在1月下旬就能回到勇士隊陣中。勇士目前戰績16勝17敗，僅排名西區第11，或許需要Draymond Green趕快回歸，在防守端幫助球隊。
「去年發生的事情是令人失望的，我們真的希望Draymond在這方面取得一些進步。我們相信他能夠做到，相信他能回歸並且打出高水平籃球。」Steve Kerr說到。
至於談到勇士隊現狀，Kerr則是相信球隊能夠更進步。「這就是我們目前的狀況，我們是一支勝率50%的隊伍，必須變得更好。我們得贏下更多膠著的比賽，在未來我們可以更進步一些。」
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