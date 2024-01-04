談藍白合破局！柯文哲稱「每個人可騙我一次」：侯、朱的扣打用完
藍白政黨協商合作破局，國民黨與民眾黨各自推派人選參加2024大選。不過，國民黨總統候選人侯友宜日前喊話，國民黨和民眾黨簽訂的6點協議仍然有效。對此，民眾黨總統候選人柯文哲表示，每個人都可以騙他一次，侯友宜與國民黨主席朱立倫的扣打已經用完。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲接受網路媒體《風傳媒》專訪表示，國民黨和民眾黨的DNA很不一樣，並坦言「很討厭朱立倫」，每個人都可以騙他一次，朱立倫的「扣打」已經用完了。針對侯友宜表示，若當選將邀柯文哲當行政院長，柯文哲指出，「不要理他，那種會在公開場合念人家簡訊的，侯友宜的扣打也用完了。」
柯文哲也提到，若他當選總統，從此台灣將邁向一個新興國家，中美關係會馬上穩定下來，因為台灣要跟美國保持好關係，中共會有期待，所以兩岸關係瞬間天險下降。柯強調，台灣會變成中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子，台海緊張關係就會馬上下降，並反諷藍綠兩黨，「那些狗屁倒灶的事情也不用再幹了。」
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。