日航估損失32.5億元！羽田機場2機相撞事故 今仍影響逾2.8萬旅客
日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機發生相撞，雖然客機全員生還，但海保廳巡邏機的6名組員中，機長重傷，其餘5人罹難。這起事故不僅使得後續航班受到影響，日航最新聲明指出，事故也將造成150億日圓（約台幣32.5億元）的營運損失，且適用於航空保險。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，在羽田機場2日發生2機相撞事故後，羽田機場4條跑道一度全面關閉，直至當地時間同日晚上9時30分才重新開放3條跑道，供國內外航班起降，但後續航班仍受到影響。4日上午，日本航空及全日空分別取消66架以及65架國內航班，影響人數超過2萬8000人。
《時事通信社》報導表示，自2日發生事故以來，日本新年返鄉旅遊的旅客深受影響，被迫要改變航班或是旅行計劃，不僅是羽田機場，各地的機場也十分混亂。
而日航也因為事故損失慘重，最新聲明指出，估計這起事故將造成營業損失約150億日圓（約台幣32.5億元），這些損害將適用於航空保險，但目前仍在針對本年度業績影響進行詳細核查，將包含事故後停飛導致的營業額減少，以及對相關乘客的補償金等。
據日本航空10月31日公布財報資料指出，今年度合併營收預估將年增22.4%至1兆6840億日圓、合併純益將暴增132.4%至800億日圓。
日本航空一架客機2日在羽田機場與海上保安廳的飛機碰撞並引發大火後，機上379名乘客及機組人員全數成功撤離。但海上保安廳6名機組人員中，有5人在事故中喪生，僅機長順利逃生。