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日航估損失32.5億元！羽田機場2機相撞事故　今仍影響逾2.8萬旅客

▲一架日本航空客機2日下午在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）
▲一架日本航空客機2日下午在羽田機場降落時與準備運送賑災物資的海上保安廳飛機相撞起火，機體被燒成炭黑色。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本航空一架國內班機2日與日本海上保安廳MA722巡邏機發生相撞，雖然客機全員生還，但海保廳巡邏機的6名組員中，機長重傷，其餘5人罹難。這起事故不僅使得後續航班受到影響，日航最新聲明指出，事故也將造成150億日圓（約台幣32.5億元）的營運損失，且適用於航空保險。

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綜合日媒報導，在羽田機場2日發生2機相撞事故後，羽田機場4條跑道一度全面關閉，直至當地時間同日晚上9時30分才重新開放3條跑道，供國內外航班起降，但後續航班仍受到影響。4日上午，日本航空及全日空分別取消66架以及65架國內航班，影響人數超過2萬8000人。

《時事通信社》報導表示，自2日發生事故以來，日本新年返鄉旅遊的旅客深受影響，被迫要改變航班或是旅行計劃，不僅是羽田機場，各地的機場也十分混亂。

而日航也因為事故損失慘重，最新聲明指出，估計這起事故將造成營業損失約150億日圓（約台幣32.5億元），這些損害將適用於航空保險，但目前仍在針對本年度業績影響進行詳細核查，將包含事故後停飛導致的營業額減少，以及對相關乘客的補償金等。

據日本航空10月31日公布財報資料指出，今年度合併營收預估將年增22.4%至1兆6840億日圓、合併純益將暴增132.4%至800億日圓。

日本航空一架客機2日在羽田機場與海上保安廳的飛機碰撞並引發大火後，機上379名乘客及機組人員全數成功撤離。但海上保安廳6名機組人員中，有5人在事故中喪生，僅機長順利逃生。

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