郝劭文不忍8歲繼女遭霸凌！發聲：做你靠山 網紅女兒涉案被揪出
34歲的知名童星郝劭文，轉戰中國擔任直播主翻紅，去年迎娶化妝師林寧瑞，並將她先前所生的女兒視如己出，未料8歲繼女在貴族學校遭霸凌，校方卻灌輸「這是朋友之間的遊戲」，讓女兒受到二次傷害，他昨（3）日透過直播發聲，表示該事件不是一天、兩天了，自己會負起一個當爸爸的責任保護好全家，當女兒的靠山，杭州教育、公安部門宣布展開調查，該學校的家長群組對話曝光，霸凌者疑是某知名網紅的女兒 。
記者江芷稜／綜合報導
郝劭文繼女就讀的是杭州某私立貴族學校，小學一年學費高達20萬人民幣（約88萬元台幣）。他今日迎接34歲生日，工作人員花費心力為他籌備慶生活動，他卻無比沉重表示，自己無心慶祝，不斷奔波於處理霸凌與工作之間，這段期間他要承擔起一個父親的責任，也要接受公眾人物被檢視的眼光，「我想讓我的女兒知道，無論如何世界怎麼變，我都依然在你的背後，做你最穩的靠山，來替你遮風擋雨」，語氣誠懇也帶著無奈。
郝劭文夫妻指控霸凌的新聞，火速登上微博熱搜，官方也出手介入，浙江省杭州市蕭山區人民政府新聞辦公室官方微博昨發布：「近日，有網民反映我區一所民辦學校小學三年級學生在校期間被班級同學『霸淩』。教育、公安等部門已會同屬地對該事件開展進一步調查，嚴格依法依規處置，切實維護未成年人合法權益，全力營造青少年健康成長良好環境。感謝廣大網友關心。」
有網友則肉搜出該小學的家長們對話紀錄，有家長指出霸凌者是某知名男網紅的二女兒，該網紅在抖音有2千多萬粉絲，經常與老婆、女兒一起直播，還曾炫耀擁有68億人民幣（約299億元台幣）存款，去年遭警方查出造假而依法處罰，帳號也被平台無限期封禁，家長批評該直播主滿口髒話素質差，難怪女兒會霸凌，不過此事尚未獲得證實。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁