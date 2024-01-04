最受歡迎表情符號Top10！網友最愛「它」　常見1符號竟有負面含義

我是廣告 請繼續往下閱讀
2. 🤣 Rolling on the floor laughing
3. ❤️ Red heart
4. 🙏 Folded hands
5. 😭 Loudly crying
6. 😍 Heart eyes
7. ✨ Sparkles
8. 🔥 Fire
9. 😊 Smiling face with smiling eyes
10. 🥰 Smiling face with hearts
報導提到，表情符號在網路交流中變得愈來愈普遍，證明了圖像話語對Z世代和老一輩的人來說同樣重要。
據網站Emojipedia的數據指出，過去10年70億條推文中，表情符號的使用量達到了前所未有的高度，使用表情符號的貼文佔全部貼文的五分之一。主編Keith Broni表示，最受歡迎的表情符號絕大多數都是樂觀的，在此排行榜中，除了第5名😭淚流滿面的符號之外，其餘皆有傳遞正面樂觀的象徵，這也反映網友們於社群平台互動分享交流的積極態度。
「😂 Crying with laughter」持續蟬聯最受歡迎榜單冠軍，預估在2024年也有望保持榜首地位。同時，在今年新增的表情符號中，最受歡迎的是粉紅色、灰色和藍色的心形以及搖晃的臉（Shaking Face）。
值得一提的是，豎起大拇指（Thumbs-up）的標誌無處不在，卻沒有出現在排名中，報導推估，這或許與在Z世代中，此符號多半被認為粗魯以及具有敵意。