涂權吉喊「水利會還給農民」！黃世杰：當時投反對票還受黨紀處分
桃園市第二選區立委選戰藍綠競爭，水利會議題成為攻防焦點。國民黨立委候選人涂權吉日前猛打「水利會還給農民」，強調自己當選後會推動水利會恢復舊制，直攻民進黨立委候選人黃世杰沿海票源。對此，黃世杰今（4）日回應表示，當時在立法院審查時，他也毅然決然投下反對票，受到黨紀處分。黃並回批涂權吉三愧對指出，「楊梅第一高票出席率低，愧對楊梅人」、「SRF電廠不質詢張善政，愧對觀音人」、「不看議事記錄、愧對議員職權」。
記者李春台／桃園報導
黃世杰指出，繼涂權吉不質詢張善政市長對觀音SRF電廠的消極作為後，涂權吉又針對水利會改制事件，進行抹黑戰。黃世杰強調他反對水利會改制，為保持水利會自治團體的精神，不僅協助黃金春會長申請釋憲，以關係人身分出庭、陳述意見，打憲法官司。在立法院審查時，也毅然決然投下反對票，受到黨紀處分。黃世杰表示，身為農家子弟，認為水利是農業之母，這是不可迴避、也義無反顧的主張。
黃世杰更表示，農田水利發展的發展與農業的興盛息息相關。桃園農田水利會已有相當優良的自治傳統，雖然他以一己之力，無法翻轉改制的定局。但無論是改制前後，他大力爭取農業用水，讓農民如期供灌、順利豐收；監督農水署管理效能，避免官僚化，並要求保持自治的制度優點；黃世杰也要求盤點埤塘及灌溉水路，除了可加強清淤浚深，提升埤塘蓄水，更與改制農水署後占用民地息息相關。應將無需使用的民地，儘速還地於民，有使用必要的則立即辦理租用或價購，這才是此刻最緊急的事。
黃世杰補充說明，他全心全意參與《農田水利法》修法過程，黨內都清楚他的立場。黃世杰認為水利會改制有違憲之虞，更以法學專業、對農田水利的瞭解，指出許多不合理之處。正因為這些深度投入的過程，黨團也知道無法說服他，最後依黨紀規定處分。黃世杰也回憶，當時有農民看了2020年4月30日逐條審查的影片，特別打電話向他致意，肯定他是真正瞭解農民心聲的民意代表。
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