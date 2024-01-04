快亮身分證！寒居酒店BeGood午餐半價 台北老爺吃到飽壽星買1送1
台北松江南京商圈為著名的金融辦公商圈，搶攻農曆年前聚餐商機，寒居酒店BeGood餐廳2024年1月8日至1月12日推出中山區居民及公司員工午餐5折優惠，午間單點包括炭烤菲力、油封鴨腿班尼迪克蛋、虎蝦海鮮粥等27款經典人氣料理，餐點價位從200元至1,380元，凡持相關證明文件，即可享受用餐5折優惠，每日限額30名。台北老爺則推出同為1月10日當天生日的壽星，至Le Cafe咖啡廳用餐可享午晚餐或下午茶「兩人同行一人免費」。
記者葉盛耀/綜合報導
新的一年開始，BeGood餐廳推出新菜，像是輕食麵包則有「酪梨吐司、黑橄欖、帕馬森起司、羽衣甘藍」新鮮酪梨塗抹炭烤酸裸麥麵包，堆疊營養豐富的羽衣甘藍、刨滿帕達諾起司並擺上風乾番茄與黑橄欖增添鹹酸明亮滋味，苦韻交揉獨特爽口滋味。
主菜則匯集11款經典人氣餐點，餐廳招牌「炭烤菲力、奶油白菜、白花菜泥、紅酒芥末醬」將油脂清爽口感軟嫩的厚切菲力牛排放入 Josper 烤箱直火炭烤至三分熟，表皮焦香，肉質呈現誘人紅寶石色澤， 入口瀰漫煙燻香氣。又或是「油封鴨腿班尼迪克蛋、綜合沙拉」選用歷經香料醃製、低溫慢烤24小時的宜蘭櫻桃鴨腿，又再表皮酥香，一旁的馬芬則可搭配水波蛋、荷蘭醬及鹹香油封鴨腿一起享用。此外，亦有人氣必點「爐烤薩索雞腿、檸檬洋芋和紅蘿蔔、綠橄欖」、「雞蛋仔、炸雞、高麗菜沙拉」等多款主菜。
因應歲末年終聚餐需求高，BeGood特別於2024年1月8日至1月12日連續五天的午餐時段(11:30-13:30)感恩回饋在地民眾，只要是台北市中山區居民或公司員工，憑相關證明文件（如身分證、社區住戶識別證或員工名片等）可享用餐5折優惠，優惠每日限額30名。
另外，台北老爺歡慶40周年，特別在1月份祭出優惠回饋，與台北老爺同為1月10日當天生日的壽星，至Le Cafe咖啡廳用餐可享午晚餐或下午茶「兩人同行一人免費」，等同於買一送一的優惠；而1月份當月壽星可享平日午餐、下午茶或晚餐「四人同行一人免費」。