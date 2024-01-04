謝志忠爆江啟臣多位幹部涉賄交保　江總部：對手意圖干預司法辦案

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民進黨立委洪申翰表示，翻開過去13年紀錄，因違反《選罷法》導致政黨遭連坐裁罰的案件總計203案，其中國民黨佔159案、裁罰金額約1億3千萬元，佔比約80%。沒想到曾任國民黨主席、自詡改革派的江啟臣，重要競選幹部竟然帶頭敗壞地方選風，很遺憾不知何時國民黨才能徹底反省，選舉已到最後關頭，江啟臣必須出來面對。
民進黨台中市黨部主委李天生指出，拒絕賄選是民主社會應該堅守的基本價值，台中市競選總部將啟動抓鬼大隊與反賄機制，歡迎民眾檢舉，一起維護乾淨選風。
江啟臣上午忙著車隊掃街，服務處發言人王昱翔反擊指新潮流不抹黑就不會選。他表示目前案件還在偵辦中，司法檢調單位應嚴守偵查不公開，以免影響選舉公正公平。距離投票不到10天，民進黨此時以檢調偵辦作為召開記者會，卻拿不出賄選證據，僅憑交保金額就隨意指控他人賄選，是標準的選舉奧步，目的就是干預司法辦案，散佈謠言帶風向試圖影響選情、意圖使人不當選，未來若司法還江啟臣清白，謝志忠要不要辭去議員、洪申翰要不要辭去立委以示負責？
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